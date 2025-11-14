Schafft die Schweiz den Sprung in den Achtelfinal?

Der paraguayische Schiedsrichter Derlis Lopez hat das Spiel zwischen der Schweiz und Ägypten eröffnet.
Die beiden Teams haben das Spielfeld des Aspire-Sportzentrums in der katarischen Hauptstadt Doha betreten. Derzeit werden die Nationalhymnen abgespielt, bevor es in wenigen Minuten losgehen kann mit diesem Sechzehntelfinal.
Während die Schweiz den Sprung in die Ko.-Phase als ungeschlagener Gruppensieger schaffte, musste Gegner Ägypten mehr zittern: Die Nordafrikaner liessen auf den 4:1-Erfolg gegen Haiti je ein Unentschieden gegen Venezuela und eine Niederlage gegen England folgen. In der Summe bedeutete dies Rang drei in der Gruppe E – den Sechzehntelfinal-Einzug sicherte sich die Equipe von Trainer Ahmed Elkass als einer der acht besten Gruppendritten.
Für den verletzten Theodore Pizarro wird Noah Brogli vom FC Winterthur das Tor der Schweiz hüten. So sieht die Startelf von Luigi Pisino aus.
Sollte sich die Schweizer Nati gegen Ägypten durchsetzen, würde sie am Dienstag den Achtelfinal bestreiten. Gegner wäre dann Irland oder Kanada, die ebenfalls am Freitagnachmittag (16.15 Uhr) aufeinandertreffen.
Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Schweizer Sechzehntelfinal an der U17-WM in Katar. Gegner des Teams von Luigi Pisino ist dabei Ägypten. Die Partie beginnt um 14 Uhr – hier im Ticker bist du live mit dabei.