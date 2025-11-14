DE
FR
Schweiz
Schweiz
Egypt
Egypt
U17-WM im Ticker
Schafft die Schweiz den Sprung in den Achtelfinal?

vor 1 Minute
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute – los gehts

Der paraguayische Schiedsrichter Derlis Lopez hat das Spiel zwischen der Schweiz und Ägypten eröffnet.

vor 4 Minuten

Die Hymnen erklingen

Die beiden Teams haben das Spielfeld des Aspire-Sportzentrums in der katarischen Hauptstadt Doha betreten. Derzeit werden die Nationalhymnen abgespielt, bevor es in wenigen Minuten losgehen kann mit diesem Sechzehntelfinal.

vor 6 Minuten

Ägypten als Gruppendritter weiter

Während die Schweiz den Sprung in die Ko.-Phase als ungeschlagener Gruppensieger schaffte, musste Gegner Ägypten mehr zittern: Die Nordafrikaner liessen auf den 4:1-Erfolg gegen Haiti je ein Unentschieden gegen Venezuela und eine Niederlage gegen England folgen. In der Summe bedeutete dies Rang drei in der Gruppe E – den Sechzehntelfinal-Einzug sicherte sich die Equipe von Trainer Ahmed Elkass als einer der acht besten Gruppendritten.

vor 14 Minuten

Aufstellung Schweiz

Für den verletzten Theodore Pizarro wird Noah Brogli vom FC Winterthur das Tor der Schweiz hüten. So sieht die Startelf von Luigi Pisino aus.

vor 17 Minuten

Ausgangslage

Sollte sich die Schweizer Nati gegen Ägypten durchsetzen, würde sie am Dienstag den Achtelfinal bestreiten. Gegner wäre dann Irland oder Kanada, die ebenfalls am Freitagnachmittag (16.15 Uhr) aufeinandertreffen.

10:33 Uhr

Die U17-Nati startet in die K.o.-Phase

Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Schweizer Sechzehntelfinal an der U17-WM in Katar. Gegner des Teams von Luigi Pisino ist dabei Ägypten. Die Partie beginnt um 14 Uhr – hier im Ticker bist du live mit dabei.

Schiedsrichter
Referee
Derlis
Lopez
Paraguay
Anstoss
Freitag
14. November 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 5
Kapazität
1’000
