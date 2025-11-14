Schafft die Schweiz den Sprung in den Achtelfinal?

Ägypten als Gruppendritter weiter

Während die Schweiz den Sprung in die Ko.-Phase als ungeschlagener Gruppensieger schaffte, musste Gegner Ägypten mehr zittern: Die Nordafrikaner liessen auf den 4:1-Erfolg gegen Haiti je ein Unentschieden gegen Venezuela und eine Niederlage gegen England folgen. In der Summe bedeutete dies Rang drei in der Gruppe E – den Sechzehntelfinal-Einzug sicherte sich die Equipe von Trainer Ahmed Elkass als einer der acht besten Gruppendritten.