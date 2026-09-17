Über zwei Monate war Manzambi verletzt. Jetzt steht er zurück auf dem Platz und wird bereits von den Villa-Fans gefeiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi wechselte im Sommer für 70 Millionen Euro zu Aston Villa

Fans feiern ihn mit «Manzambi, bi, bi, bi» Song

Er steht für die kommenden Nations-League-Partien im Kader

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Im Sommer wechselte Nati-Star Johan Manzambi (20) für rund 70 Millionen Euro nach England zu Aston Villa. Weil er sich aber während der WM vor dem Achtelfinal verletzte, stand der Schweizer bei seinem neuen Arbeitgeber erst letzte Woche zum ersten Mal auf dem Platz. Obwohl Manzambi noch keine Skorerpunkte sammelte, feiern ihn die englischen Fans bereits mit einem eigenen Song.

Bei den Villans verlief der Saisonstart definitiv nicht nach Mass. Nach vier Ligaspielen liegt das Team von Trainer Unai Emery auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Nur einen Punkt holte das Team von Manzambi bisher.

Zombie wird zu Manzambi

Besser lief es am Mittwoch im Ligapokal, als Manzambi und Co. einen 3:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger Coventry City feiern konnten. Nach seiner Einwechslung nach rund einer Stunde glänzte der Neuzugang mehrmals. Das gefiel auch den mitgereisten Villa-Fans. Denn aus dem Auswärtsblock war bereits ein Manzambi-Song zu hören.

Die englischen Fans sind dafür bekannt, berühmte Stücke für ihre Akteure umzudichten – so auch bei Manzambi. Die Melodie des Songs «Zombie» der Band The Cranberries wurde kurzerhand von «Zombie, bi, bi» zu «Manzambi, bi, bi» abgeändert.

Es scheint, als würde die neue Nummer 44 den Song feiern. Denn er postete ihn am Donnerstag selbst in seiner Instagram-Story.

Murat Yakin setzt auf den Villa-Star

Bald gilt Manzambis Fokus wieder der Nati. Denn er steht im Schweizer Kader für die kommenden vier Nations-League-Spiele. Wie ihn Trainer Murat Yakin einsetzen wird, ist aufgrund seiner längeren Verletzung noch unklar.