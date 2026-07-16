WM-Held Manzambi hat sich in Freiburg verabschiedet

Der Transfer von Johan Manzambi zu Aston Villa dürfte in den nächsten Stunden offiziell werden. Der WM-Held absolviert in Birmingham den Medizincheck.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Das wird einer der grössten Transfers dieses Sommers. Johan Manzambi (20) wird von Freiburg zu Aston Villa auf die Insel wechseln. Die Engländer sollen rund 70 Millionen Euro (65 Millionen Franken) zahlen. Damit wird der WM-Held zum teuersten Schweizer Transfer aller Zeiten. Am Mittwochabend meldet Sky, dass sich Manzambi in Freiburg bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet hat. Der Medizincheck in England ist auf Donnerstag angesetzt.

In wenigen Stunden dürfte der Wechsel offiziell werden. Dem Bericht zufolge wird das Nati-Juwel einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Manzambi kennt Aston Villa bereits – in der letzten Saison verlor der Mittelfeldmann mit den Freiburgern den Europa-League-Final gegen die Engländer 0:3.

An der WM spielte Manzambi gross auf: In vier Partien verbuchte der 20-Jährige drei Tore und zwei Vorlagen.