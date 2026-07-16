DE
FR
Abonnieren
Verrät hier Manzambi seinen Aston-Villa-Wechsel?
0:53
Direkt nach Argentinien-Spiel:Verrät hier Manzambi seinen Aston-Villa-Wechsel?

Transfer steht bevor
WM-Held Manzambi hat sich in Freiburg verabschiedet

Der Transfer von Johan Manzambi zu Aston Villa dürfte in den nächsten Stunden offiziell werden. Der WM-Held absolviert in Birmingham den Medizincheck.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/5
Johan Manzambi wird zum teuersten Schweizer Transfer der Geschichte.
Foto: TOTO MARTI
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Das wird einer der grössten Transfers dieses Sommers. Johan Manzambi (20) wird von Freiburg zu Aston Villa auf die Insel wechseln. Die Engländer sollen rund 70 Millionen Euro (65 Millionen Franken) zahlen. Damit wird der WM-Held zum teuersten Schweizer Transfer aller Zeiten. Am Mittwochabend meldet Sky, dass sich Manzambi in Freiburg bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet hat. Der Medizincheck in England ist auf Donnerstag angesetzt.

In wenigen Stunden dürfte der Wechsel offiziell werden. Dem Bericht zufolge wird das Nati-Juwel einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Manzambi kennt Aston Villa bereits – in der letzten Saison verlor der Mittelfeldmann mit den Freiburgern den Europa-League-Final gegen die Engländer 0:3. 

An der WM spielte Manzambi gross auf: In vier Partien verbuchte der 20-Jährige drei Tore und zwei Vorlagen. 

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

In diesem Artikel erwähnt
Aston Villa
Aston Villa
SC Freiburg
SC Freiburg
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Aston Villa
        Aston Villa
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Schweiz
        Schweiz