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Schweizer Investor bleibt
Chelsea-Vorsitzender verkauft seine Anteile

Vier Jahre lang amtete Todd Boehly als Vorsitzender von Chelsea. Nun verkauft der US-Unternehmer seine Anteile – und legt auch sein Amt nieder.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Verkauft seine Anteile und legt sein Amt als Chelsea-Vorsitzender nieder: US-Unternehmer Todd Boehly.
Foto: AP Photo/Dave Shopland

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Clearlake Capital übernimmt Chelsea vollständig, kauft Boehlys und Walters 25,66 Prozent
  • Für die Anteile wurden 1,05 Mrd. CHF an beide Unternehmer gezahlt
  • Schweizer Hansjörg Wyss bleibt Anteilseigner
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Clearlake Capital Group übernimmt bei Chelsea die volle Kontrolle: Die US-Investment-Gesellschaft, bereits bislang Mehrheitseignerin des Premier-League-Klubs, kauft die Anteile der US-Unternehmer Todd Boehly (52) und Mark Walter (66), wie der Londoner Verein am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Beide besassen je etwa 12,5 Prozent an Chelsea.

Nach Angaben der britischen «Financial Times» sollen sie für ihre Anteile gemeinsam mit umgerechnet rund 1,05 Milliarden Franken entschädigt werden, wobei der Gesamtwert des Klubs auf etwa 5,5 Milliarden Franken geschätzt wird.

Übernahme nach Beginn des Ukraine-Kriegs

Boehly legt damit auch sein Amt als Vorsitzender von Chelsea nieder. Dieses hat er vor rund vier Jahren übernommen, als er Chelsea gemeinsam mit Clearlake vom vorherigen Besitzer Roman Abramowitsch (59) übernommen hat. Der russische Oligarch ist nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs aufgrund der Sanktionen gegen ihn faktisch zum Verkauf gezwungen gewesen.

Unter der geteilten Eignerschaft seien unter anderem «substanzielle Investitionen» in die Frauen-, Männer- und Juniorenmannschaften, in die Trainingsinfrastruktur und die Jugendabteilung des Vereins getätigt worden, schreibt der Klub. Erfolge verbuchten die Londoner in der Ära Boehly vor allem auf Frauenseite: Dreimal gewann Chelsea in dieser Zeit die englische Women's Super League. Die Männer staubten 2025 immerhin den Conference-League-Titel und die Klub-WM ab.

Uneinigkeiten unter Eignern?

Geprägt gewesen ist diese Phase aber auch immer wieder von Meinungsverschiedenheiten zwischen Clearlake auf der einen und Boehly und Walter auf der anderen Seite, wie die britische «Financial Times» schreibt. Diese drehten sich vor allem um die Pläne einer Stadionerweiterung – nun dürfte der Weg dazu frei sein.

Während Boehly und Walter sich also zurückziehen, bleibt Hansjörg Wyss (90) an Bord: Der Schweizer Milliardär, der ebenfalls gemeinsam mit Clearlake bei Chelsea eingestiegen ist, verfügt weiterhin über etwa 13 Prozent der Anteile am sechsfachen englischen Meister.

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6
12
3
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7
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2
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6
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0
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4
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3
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