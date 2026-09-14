Haaland-Siegtreffer im Derby sorgt für Aufregung

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
4
7
12
2
Manchester City
4
6
12
3
Hull City
4
3
8
4
Brighton & Hove Albion
4
8
7
5
Chelsea FC
4
1
7
6
Brentford FC
4
3
6
7
Liverpool FC
4
2
6
8
Everton FC
4
2
6
9
Ipswich Town
4
-3
6
10
Newcastle United
3
2
5
11
Leeds United
3
1
5
12
Nottingham Forest
4
0
5
13
Manchester United
4
0
4
14
FC Sunderland
4
-2
4
15
AFC Bournemouth
4
-1
3
16
Crystal Palace
4
-5
3
17
Tottenham Hotspur
4
-5
2
18
FC Fulham
4
-3
1
19
Aston Villa
4
-6
1
20
Coventry City
4
-10
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg