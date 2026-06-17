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Verlieren verboten für die Nati
Diese Statistiken bedeuten nichts Gutes für den Bosnien-Match

Nur einmal hat die Nati in ihrer goldenen Ära an einem grossen Turnier im zweiten Spiel überzeugt, das war 2018 gegen Serbien (2:1). Ansonsten ging der zweite Auftritt meistens in die Hose. Und das einzige Duell gegen Bosnien und Herzegowina hat die Schweiz verloren.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Die Nati steht vor dem wegweisenden zweiten Spiel, das an Turnieren oft in die Hose ging.
Foto: TOTO MARTI
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Seit 2014 hat sich die Nati an jeder WM und EM mindestens für die Achtelfinals qualifiziert, das gelang sonst weder Spanien, England noch Deutschland, sondern nur Frankreich. Allerdings war in jeder der sechs Endrunden das zweite der drei Gruppenspiele jeweils das schwächste der ganzen Vorrunde. Einzige Ausnahme: das 2:1 gegen Serbien in Kaliningrad an der WM 2018.

Es ist der einzige Nati-Sieg in einem zweiten Gruppenspiel in der von den U17-Weltmeistern von 2009 geprägten Generation um Captain Granit Xhaka. Ansonsten setzte es Enttäuschungen – und zum Teil heftige Niederlagen – ab. 2014 in Brasilien unterlag man unter Ottmar Hitzfeld Frankreich in Salvador mit 2:5, wobei man zwischenzeitlich sogar 0:5 zurückgelegen hatte. An der EM 2021 verlor man in Rom gegen Italien 0:3 und blieb dabei absolut chancenlos.

Nati hatte stets das Messer am Hals

Doch auch 2016 (1:1 gegen Rumänien), 2022 (0:1 gegen Brasilien) und 2024 (1:1 gegen Schottland) verlief das zweite Gruppenspiel nicht nach dem Gusto der Nati. Die Folge: Die Schweiz hatte danach jeweils das Messer am Hals, drohte doch jeweils das Ausscheiden nach der Vorrunde. Dieses konnte die Nati aber immer abwenden.

Doch es ist nicht die einzige Statistik, die gegen die Nati spricht: Gegen Bosnien und Herzegowina weist die Schweiz eine negative Bilanz auf. Das bislang einzige Duell verlor man im Frühjahr 2016 im Zürcher Letzigrund 0:2, wobei die Nati im Testspiel im Hinblick auf die EM in Frankreich ohne Chance blieb. Bereits damals mit dabei: Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Breel Embolo, Nico Elvedi und Silvan Widmer. Auf bosnischer Seite führte Edin Dzeko das Team als Captain an. Nun kommt es am Donnerstag in Los Angeles zu einem Wiedersehen.

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz
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