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«Urs Fischer war ein riesiger Glücksgriff»
Nati-Star Widmer ist von seinem Mainz-Coach begeistert

Bundesliga-Söldner Silvan Widmer freut sich besonders auf das bevorstehende Testspiel gegen Deutschland. Aus den letzten Wochen mit Mainz nimmt der 33-Jährige zudem sehr viel Selbstvertrauen mit – auch dank Urs Fischer.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Silvan Widmer bereitet sich in Horben im Schwarzwald auf die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen vor.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann und Toto Marti

Silvan Widmer befindet sich in dieser Saison auf einer emotionalen Achterbahn. Bei der Nati gesetzt als Rechtsverteidiger, hatte er mit seinem Klub Mainz 05 eine alles andere als einfache Hinrunde. Mit sechs Pünktchen nach den ersten 13 Spielen waren die Mainzer abgeschlagen am Tabellenende – von einigen bereits abgeschrieben. Doch dann kam Trainer Urs Fischer, und seither geht es nur noch in eine Richtung: nach oben. In der Urs-Fischer-Tabelle würde Mainz auf Rang fünf stehen, hinter Bayern, Dortmund, Stuttgart und Hoffenheim. Zudem gelang den Mainzern in den vergangenen Tagen Historisches: die Viertelfinal-Qualifikation für die Conference League.

«Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff gewesen – er ist sehr erfahren und wusste genau, an welchen Schrauben er drehen musste», sagt Widmer, der unter Landsmann Fischer auch im Klub wieder zum unangefochtenen Stammspieler, Leistungsträger und Captain mutiert ist. Während fast die halbe Super League in der Schweiz verzweifelt auf Impuls-Suche ist, verrät Widmer das Erfolgsgeheimnis von Fischer: «Wir haben in den ersten Wochen viel Taktisches besprochen, wir haben viele Videoanalysen gemacht, intensiv Standardsituationen geübt, und natürlich haben auch die neuen Spieler im Winter weitergeholfen.» Fischer sei ein sehr akribischer Trainer, der Wert auf jedes Detail lege.

Traum vom Europa-Pokal mit Mainz

Das Schweizer Duo Fischer/Widmer will Mainz nun möglichst schnell zum definitiven Ligaerhalt führen. «Dann können wir uns voll und ganz auf Europa fokussieren.» Denn der Traum vom Titel in der Conference League lebt. «Als Captain dieses Vereins wäre es für mich das Allergrösste, am Ende dieser Saison einen Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen», so Widmer.

Mit dem Selbstvertrauen aus der Bundesliga kommt nun der nächste Gegner für Widmer gerade recht: «Seit ich in Deutschland spiele, ist es ein noch spezielleres Spiel für mich. Ich freue mich sehr darauf.» An Duelle gegen den Nachbarn im St. Jakob-Park hat der 33-jährige Aargauer zudem gute Erinnerungen: Im September 2020 erzielte Widmer gegen Deutschland in Basel sein erstes Länderspieltor. Das Ergebnis damals: 1:1.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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Bundesliga
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FSV Mainz 05
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