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Shortlists veröffentlicht
Nati-Duo mischt die Ballon-d'Or-Elite auf

Mit Gregor Kobel und Johan Manzambi dürfen sich an der diesjährigen Ballon-d’Or-Zeremonie gleich zwei Schweizer Hoffnungen machen. Kobel ist für die Yashin-Trophäe nominiert, Manzambi für die Auszeichnung zum besten Nachwuchstalent.
Publiziert: 15:42 Uhr
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Grosse Ehre für Gregor Kobel (M.) und Johan Manzambi (r.).
Foto: TOTO MARTI
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Grosse Ehre für Gregor Kobel (28, BVB). Der Nati-Goalie steht auf der Shortlist für die Auszeichnung zum besten Torhüter des Jahres. Kobel hat im vergangenen Jahr sowohl in der Nati als auch im Klub starke Leistungen gezeigt und wird nun dafür belohnt.

Insgesamt kassierte der BVB in der vergangenen Bundesliga-Saison lediglich 34 Gegentore und stellte damit die beste Defensive der Liga. Zudem blieb Kobel in 15 Partien ohne Gegentreffer und egalisierte damit den Vereinsrekord.

Grosse Konkurrenz

Doch die Konkurrenz um die Auszeichnung ist gross. Mit Unai Simon (29, Bilbao), David Raya (30, Arsenal) und Joan Garcia (25, Barcelona) sind gleich drei spanische Goalies nominiert. Dazu kommen mit Thibaut Courtois (34, Real Madrid) und Emiliano Martinez (34, Chelsea) zwei Torhüter, die die Auszeichnung bereits gewonnen haben.

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Zu den weiteren Kandidaten gehören Yassine Bounou (35, al-Hilal), Édouard Mendy (34, al-Ahli), Matvey Safonov (27, PSG) und Vozinha (40, Colo-Colo). Letzterer wurde dank seiner überragenden Leistungen an der WM für Kap Verde zum Kultgoalie.

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Auch Manzambi ist nominiert

Auch die Liste für das «Best Young Talent» ist aus Schweizer Sicht erfreulich. WM-Shootingstar Johan Manzambi (20, Aston Villa) steht in der engeren Auswahl. Neben seinen herausragenden Leistungen an der WM für die Nati (drei Tore, zwei Vorlagen) konnte er auch bei Ex-Verein Freiburg überzeugen. Der Mittelfeldspieler erzielte fünf Tore und lieferte vier Vorlagen.

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Auch Manzambi hat grosse Konkurrenz. Mit Lamine Yamal (19, Barcelona) und Pau Cubarsi (19, Barcelona) stehen zwei Weltmeister in der engeren Auswahl. Ayyoub Bouaddi (18, Manchester City) und Yan Diomandé (19, Real Madrid) wechselten in diesem Sommer für Riesensummen zu Topklubs. Die weiteren Kandidaten auf der Liste sind Kerim Alajbegovic (18, Juventus), Lennart Karl (18, Bayern München), Éli Junior Kroupi (20, Bournemouth), Ibrahim Maza (20, Bayer Leverkusen) und Warren Zaïre-Emery (20, PSG).

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