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Nagelsmann nicht begeistert von Yakins Wechselwunsch
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«Bin kein Freund davon»:Nagelsmann nicht begeistert von Yakins Wechselwunsch

Sein Glanz bröckelt
Der ehemalige Shootingstar Nagelsmann steht in der Kritik

Er galt als der Shootingstar der Branche, als er mit 28 Hoffenheim übernahm. Sein Weg kannte lange nur eine Richtung: aufwärts. Doch als Bayern- und DFB-Trainer hat sein Image Kratzer bekommen. Auch gut zwei Monate vor der WM steht Julian Nagelsmann in der Kritik.
Publiziert: 21:36 Uhr
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1/6
Julia Nagelsmann weht eine steife Brise ins Gesicht.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Julian Nagelsmann steht als DFB-Trainer zwei Monate vor der WM unter Druck
  • Kritik wegen Personalentscheidungen, u. a. Rückkehr von Antonio Rüdiger ins Team
  • 2023: Ausscheiden im EM-Viertelfinal gegen Spanien, WM-Entscheidungen erwartet
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Eines muss man Julian Nagelsmann (38) lassen. Der Bundestrainer ist eloquent und unterhaltsam. Wie vor einer Woche, als er am DFB-Hauptsitz in Frankfurt 45 Minuten lang seine Gedanken zum Aufgebot kundtut, tritt er auch am Tag vor dem Testspiel gegen die Nati in Basel souverän auf. Eine kurze, sece Antwort hier, eine längere Ausführung da. Und immer wieder mal ein kesser Spruch zur Auflockerung zwischendurch.

Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati
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Viel Lob für Xhaka und Co.Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati

Doch so entspannt, wie sich der Bundestrainer gibt, ist die Situation in Fussball-Deutschland gut zwei Monate vor der WM nicht. Nagelsmann steht in der Kritik, was weniger mit der sportlichen Situation als mit seinen Personalentscheiden und Äusserungen zu tun hat. Bereits im Herbst kritisierten ehemalige Grössen wie Lothar Matthäus oder Matthias Sammer Nagelsmann. Nun doppelte Mario Basler als einer von vielen nach und sagte bei «Bayern 1»: «Bei mir hat er sich völlig unglaubwürdig gemacht, weil er einfach einen Rüdiger wieder einlädt, der auf Bewährung gespielt hat.»

Erste Kratzer als Bayern-Trainer

Nagelsmann verteidigte seinen Verteidiger von Real, der mit seinem Brutalo-Foul gegen Getafe zum wiederholten Mal in dieser Saison die Grenze des Tolerierbaren überschritt. Aber nicht nur die Causa Rüdiger sorgt für Diskussionen. Der Anfang machte ein Interview Nagelsmanns mit dem Kicker, in dem der Bundestrainer erklärte, dass es im Hinblick auf die WM «brisante Entscheidungen» geben werde, die «vermutlich nicht auf supergrosses Verständnis stossen.» Womit er für Irritationen sorgte.

Als Nagelsmann im Februar 2016 mit erst 28 bei Hoffenheim zum jüngsten Cheftrainer der Bundesliga aufsteigt, ist er der Shootingstar der Branche. Sein Aufstieg verläuft rasant: 2019 gehts nach Leipzig, 2021 – mit erst 33 – folgt der Wechsel für die Ablöse von 20 Millionen Euro zu Bayern München. Trotz des Meistertitels 2022 beginnt der Glanz aber erstmals zu bröckeln. Im Frühjahr 2023 wird Nagelsmann freigestellt, auch privat bietet er Angriffsfläche, als im Sommer 2022 die Liaison zur Bild-Reporterin Lena Wurzenberger öffentlich wird.

Abgerechnet wird an der WM

Im Herbst 2023 übernimmt Nagelsmann das Nationalteam als Nachfolger von Hansi Flick, den sportlichen Turnaround schafft er mit dem vierfachen Weltmeister aber noch nicht. Die Auftritte an der Heim-EM sind zwar okay, mehr aber nicht, auch wenn beim Ausscheiden im Viertelfinal gegen Spanien auch Pech mit dabei ist. Und auch im Hinblick auf die WM sind viele skeptisch.

«Sollte mal ein Unentschieden rausspringen, bitte nicht alles in Grund und Boden schreiben», sagte Nagelsmann vor dem Zusammenzug mit dem ihm eigenen Schalk. Aber auch er weiss, dass er sportlich liefern muss. Abgerechnet wird im Sommer in Nordamerika. Bis dann wird jedes Wort des Bundestrainers auf die Goldwaage gelegt. Und das eine oder andere kritische Votum fallen.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Deutschland
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