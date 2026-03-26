Er galt als der Shootingstar der Branche, als er mit 28 Hoffenheim übernahm. Sein Weg kannte lange nur eine Richtung: aufwärts. Doch als Bayern- und DFB-Trainer hat sein Image Kratzer bekommen. Auch gut zwei Monate vor der WM steht Julian Nagelsmann in der Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Nagelsmann steht als DFB-Trainer zwei Monate vor der WM unter Druck

Kritik wegen Personalentscheidungen, u. a. Rückkehr von Antonio Rüdiger ins Team

2023: Ausscheiden im EM-Viertelfinal gegen Spanien, WM-Entscheidungen erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Eines muss man Julian Nagelsmann (38) lassen. Der Bundestrainer ist eloquent und unterhaltsam. Wie vor einer Woche, als er am DFB-Hauptsitz in Frankfurt 45 Minuten lang seine Gedanken zum Aufgebot kundtut, tritt er auch am Tag vor dem Testspiel gegen die Nati in Basel souverän auf. Eine kurze, sece Antwort hier, eine längere Ausführung da. Und immer wieder mal ein kesser Spruch zur Auflockerung zwischendurch.

1:09 Viel Lob für Xhaka und Co. Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati

Doch so entspannt, wie sich der Bundestrainer gibt, ist die Situation in Fussball-Deutschland gut zwei Monate vor der WM nicht. Nagelsmann steht in der Kritik, was weniger mit der sportlichen Situation als mit seinen Personalentscheiden und Äusserungen zu tun hat. Bereits im Herbst kritisierten ehemalige Grössen wie Lothar Matthäus oder Matthias Sammer Nagelsmann. Nun doppelte Mario Basler als einer von vielen nach und sagte bei «Bayern 1»: «Bei mir hat er sich völlig unglaubwürdig gemacht, weil er einfach einen Rüdiger wieder einlädt, der auf Bewährung gespielt hat.»

Erste Kratzer als Bayern-Trainer

Nagelsmann verteidigte seinen Verteidiger von Real, der mit seinem Brutalo-Foul gegen Getafe zum wiederholten Mal in dieser Saison die Grenze des Tolerierbaren überschritt. Aber nicht nur die Causa Rüdiger sorgt für Diskussionen. Der Anfang machte ein Interview Nagelsmanns mit dem Kicker, in dem der Bundestrainer erklärte, dass es im Hinblick auf die WM «brisante Entscheidungen» geben werde, die «vermutlich nicht auf supergrosses Verständnis stossen.» Womit er für Irritationen sorgte.

Als Nagelsmann im Februar 2016 mit erst 28 bei Hoffenheim zum jüngsten Cheftrainer der Bundesliga aufsteigt, ist er der Shootingstar der Branche. Sein Aufstieg verläuft rasant: 2019 gehts nach Leipzig, 2021 – mit erst 33 – folgt der Wechsel für die Ablöse von 20 Millionen Euro zu Bayern München. Trotz des Meistertitels 2022 beginnt der Glanz aber erstmals zu bröckeln. Im Frühjahr 2023 wird Nagelsmann freigestellt, auch privat bietet er Angriffsfläche, als im Sommer 2022 die Liaison zur Bild-Reporterin Lena Wurzenberger öffentlich wird.

Abgerechnet wird an der WM

Im Herbst 2023 übernimmt Nagelsmann das Nationalteam als Nachfolger von Hansi Flick, den sportlichen Turnaround schafft er mit dem vierfachen Weltmeister aber noch nicht. Die Auftritte an der Heim-EM sind zwar okay, mehr aber nicht, auch wenn beim Ausscheiden im Viertelfinal gegen Spanien auch Pech mit dabei ist. Und auch im Hinblick auf die WM sind viele skeptisch.

«Sollte mal ein Unentschieden rausspringen, bitte nicht alles in Grund und Boden schreiben», sagte Nagelsmann vor dem Zusammenzug mit dem ihm eigenen Schalk. Aber auch er weiss, dass er sportlich liefern muss. Abgerechnet wird im Sommer in Nordamerika. Bis dann wird jedes Wort des Bundestrainers auf die Goldwaage gelegt. Und das eine oder andere kritische Votum fallen.

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