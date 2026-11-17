Die Nati kann auf ein sehr erfolgreiches Fussballjahr zurückschauen. Blick-Experte Blerim Dzemaili sieht eine Gefahr bei Embolo, hat Fragen beim Umgang mit Doppelbürgern und will eine klare Analyse bei Trainer Murat Yakin.

Darum gehts Dzemaili sieht die Nati zurück in Liga A als Topnation

Yakin soll bleiben, falls sein Effekt weiter trägt

Embolo wackelt; er fordert Lugano-Spieler und Dalipi

Tobias Wedermann Fussballchef

«Es ist der krönende Abschluss eines Jahres, in dem die Schweiz zu einer grossen Fussballnation aufgestiegen ist», sagt Blick-Experte Blerim Dzemaili nach der Nations-League-Kampagne und dem 4:0-Sieg über Schottland im letzten Länderspiel des Jahres. Er sei sehr froh darüber, dass die Schweiz künftig wieder in der Liga A des Wettbewerbs spiele. «Habt ihr dieses Klassespiel zwischen England und Spanien gesehen? In solchen Spielen will ich die Schweiz sehen, nicht gegen Gegner wie Schottland, Slowenien oder Nordmazedonien.»

Zum Abschluss des Nati-Jahres zieht der 69-fache Schweizer Nationalspieler sein Fazit und spricht im Blick-Fussballpodcast FORZA! über die grössten Herausforderungen der kommenden Monate.

… über die Zukunft von Murat Yakin

«Er hat einmal mehr abgeliefert. Die Schweiz spielt attraktiven Fussball, alles funktioniert. Seine Karten für einen neuen Vertrag sind sehr gut. Man muss aber analysieren, ob der Yakin-Effekt immer noch da ist und funktioniert. Dieser kann sich bei einem Trainer abnutzen. Wenn das Ergebnis Ja heisst, muss man ganz klar mit ihm verlängern. Es gibt keinen besseren. Als Verband kannst du eigentlich nur vieles falsch machen, wenn du ihn auswechselst.»

… über die Rolle von Breel Embolo

«Es geht nicht, was er mit seinem Interview gemacht hat. Du kannst den Verband sicher nicht kritisieren. Und wenn du dich so aus dem Fenster lehnst, musst du danach liefern. Auch Murat Yakin schien im Spiel gegen Slowenien gar nicht zufrieden mit ihm. Es ist aktuell nicht der Breel Embolo, den wir kennen. Auch der Wechsel in die MLS ist eine heikle Sache. Er hat nun vier Monate kein Pflichtspiel, das wird jetzt nicht einfach. Trotzdem bleibe ich dabei, dass er der beste Nati-Stürmer ist. Bekommt er jetzt von Amdouni oder Boteli noch mehr Konkurrenz, hilft ihm das sogar.»

… über die Lektion für Boteli

«Er hat mit seiner Ballberührung seinen Stürmer-Instinkt gezeigt, die wollen einfach Tore schiessen. Dieses erste Nati-Tor kann den Knoten lösen. Ich hoffe, dass er Breel Embolo Konkurrenz macht. Ich finde sehr gut, was Murat Yakin in Slowenien mit ihm gemacht hat, als er ihn als eine Art Lektion für 90 Minuten auf die Tribüne gesetzt hat. Auch ich habe vereinzelt Dinge gehört, was seine Attitüde betrifft. Gleichzeitig finde ich gut, dass die heutigen Jungen so selbstbewusst auftreten, wie sie es tun. Man muss sie dann allerdings auch bremsen, und das hat Yakin gemacht. Es hat sich ausbezahlt. Nun gilt es für Boteli, auch in Sion wieder regelmässig Tore zu schiessen.»

… über die schwierige Situation von Ardon Jashari

«Du musst im eigenen Verein liefern, damit du in der Nati spielen und Ansprüche stellen kannst. So war es schon immer. Milan ist aktuell einer der schwierigsten Klubs, bei dem man in Italien spielen kann. Ein stetiges Auf und Ab. Hinzu kommt, dass er hinter Rabiot und Modric stets nur die Nummer 3 ist. Wir dürfen in der Nati aber auch nicht erwarten, dass Jashari Granit Xhaka sein muss in dessen Abwesenheit. Er muss sich selbst bleiben und nicht Granit sein wollen oder ihn nachahmen.»

… über fehlende Lugano-Spieler im Nati-Kader

«Als wir 2022 mit dem FCZ Meister geworden sind, hatten wir keinen einzigen Nati-Spieler. Ich hätte es richtig gefunden, wenn in diesem Zusammenzug ein Spieler von Lugano dabei gewesen wäre – beispielsweise Uran Bislimi oder Daniel Dos Santos. Ich meine: Wie die aktuell spielen! Da müsste doch einer von ihnen dabei sein.»

… über den nächsten Verlust eines Doppelbürgers

«Bei Avdullahu haben wir zuerst vielleicht auch nicht gedacht, dass er so ein grosser Verlust ist für die Nati. Bei Lutfi Dalipi ist es nun das Gleiche. Es kann sein, dass wir ihn in zwei Jahren hervorragend gebrauchen könnten, er kann explodieren und einer der besten Spieler werden – und was machst du dann als Verband? So einen Spieler hast du verloren? Ich hätte ihn nominiert und eingesetzt, besonders in so einem Moment wie jetzt in der Nations League, wo es nicht mehr um so viel ging. Je mehr gute Spieler für die Schweiz spielen können, desto besser. Und wenn du ihn nachher ein paar Monate nicht mehr nominierst, ist es halt so.»