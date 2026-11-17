Der zweite Anzug sitzt. Zumindest gegen Teams aus dem europäischen Mittelmass. Das hat die Nati in der Nations League eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 4:0 gegen Schottland – immerhin EM- und WM-Teilnehmer 2024 und 2026 – feierte die Nati am Dienstag in St. Gallen den höchsten Sieg seit mehr als einem Jahr. Und das ohne Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas, Denis Zakaria und Fabian Rieder, die an der WM praktisch zum Stamm gehört hatten. Und auch Ricardo Rodriguez und Breel Embolo kamen erst zum Einsatz, als die Partie bereits entschieden war.

Es sind neue Namen, die gegen Schottland für Furore sorgen – allen voran die Startelf-Debütanten Alvyn Sanches, Samuel Ballet und Winsley Boteli. «Ja, es war ein neues Gesicht der Schweizer Offensive», so YB-Spielmacher Sanches, der wiederholt seine spielerische Klasse aufblitzen liess. «Allerdings muss man es langsam angehen, weil da noch andere Spieler sind.»

Auch in der Defensive hat die Nati an Breite gewonnen. Dank Zachary Athekame, Sascha Britschgi und Isaac Schmidt, der bei YB immer besser in Fahrt kommt und gegen Schottland ein starkes Spiel zeigt, hat Yakin auch auf der Seite viele neue Optionen.

Freude, Spass und positive Energie

Der Nati-Trainer ist nicht nur von den fussballerischen Qualitäten der Neuen angetan, sondern auch von der positiven Energie, die sie ins Team reinbringen. «Der Auftritt heute war sinnbildlich für die gute Stimmung während der ganzen Woche», so Yakin nach der 4:0-Gala. «Es sind alles Frohnaturen, die Spass untereinander haben. Am Esstisch, aber auch auf dem Trainingsplatz.» Dies bestätigt auch Ballet: «Wir verstehen uns einfach auch extrem gut neben dem Platz.»

Der Herbst 2026 hat gezeigt, was sich in den Junioren-Auswahlen des SFV schon lange angedeutet hat: Die Nati der Zukunft ist frankophon geprägt, zudem hat rund die Hälfte der heutigen Nati-Spieler Wurzeln in Afrika. Der Neuste im Bunde ist Roggerio Nyakossi (22), der gegen Schottland kurz vor Schluss sein Nati-Debüt gibt. Wie Zakaria, Manzambi, Amdouni, Athekame und Boteli kommt auch er aus Genf.

Leistung und Momentum zählen

«Es ist erfreulich, dass ich auf viele gute Spieler zurückgreifen kann, denn wir müssen immer damit rechnen, dass einige fehlen werden», sagt Yakin. Sind aber alle fit, hat der Nati-Trainer die Qual der Wahl. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, auch Arrivierte werden bereits in der EM-Qualifikation 2027 um ihren Platz kämpfen müssen. Es sei gut so, wenn niemand eine Garantie habe, so Yakin. «Die Leistung zählt, das Momentum zählt – und dass die Jungs auf hohem Niveau spielen. Am Schluss sollten und werden die Besten spielen.»