Das letzte Länderspiel des Jahres steht ganz im Zeichen von Ehrungen und Verabschiedungen. Ricardo Rodriguez bestreitet in St. Gallen sein 150. Länderspiel, Remo Freuler seine 100. Partie im SFV-Trikot. Nati-Direktor Pierluigi Tami und Silvan Widmer werden verabschiedet.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Es ist der 7. Oktober 2011. Micheline Calmy-Rey ist Bundespräsidentin, Barack Obama Präsident der USA. Die Tennis-Weltrangliste wird von den «Big 4» – Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray – angeführt. Und dem FC Basel gelingt kurz zuvor in der Champions League ein Husarenritt, als er Manchester United im Old Trafford ein 3:3 abringen kann.

Die Nati unterliegt in Cardiff Wales mit 0:2 und verpasst die EM 2012 in Polen und der Ukraine. Der 19-jährige Ricardo Rodriguez feiert sein Debüt in der A-Nati, als er nach gut einer Stunde für Xherdan Shaqiri ins Spiel kommt. Gut 15 Jahre später ist Rodriguez immer noch dabei – und bestreitet gegen Schottland sein 150. Länderspiel, womit er nur noch zwei Spiele weniger hat als Rekord-Natispieler Granit Xhaka, der verletzt fehlt. In St. Gallen wird Rodriguez nach 72 Minuten eingewechselt.

Für seine Einsätze in der Nati («Alle waren schön») wird der Verteidiger aus Zürich-Schwamendingen vor dem Spiel von SFV-Präsident Peter Knäbel und Pierluigi Tami (65) mit einem Porträt geehrt. Wie Remo Freuler, der als erst achter Spieler der SFV-Geschichte den Hunderterklub erreicht («Eine Zahl, die mich sehr stolz macht») und das Team beim Jubiläum in Abwesenheit von Xhaka und Manuel Akanji als Captain aufs Feld führen darf.

Tami und Widmer verabschiedet

Doch während die Karrieren von Rodriguez und Freuler beim SFV noch weitergehen, werden zwei im Sitterstadion endgültig verabschiedet. Silvan Widmer gab nach der WM und 65 Länderspielen seinen Rücktritt bekannt. Das Duell gegen Schottland ist auch der letzte Einsatz von Tami als Nati-Direktor. Der Tessiner hatte im Sommer sein Engagement trotz Erreichen des Pensionalters auf Wunsch der SFV-Spitze noch einmal um drei Monate verlängert.

Seinen neu geschaffenen Job hatte Tami im Juli 2019 angetreten. Als Folge der Irrungen und Wirrungen rund um die WM 2018 in Russland, als die Doppeladleraffäre eine tagelange Debatte im Land auslöste. Obwohl Tami verschiedentlich kritisiert wurde, liest sich seine sportliche Bilanz ausgezeichnet. Unter seiner Führung erreichte die Nati zweimal einen EM-Viertelfinal und in diesem Sommer in Nordamerika auch erstmals seit 1954 einen WM-Viertelfinal.