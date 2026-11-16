Die Schweiz schliesst das Fussball-Jahr 2026 mit einem überzeugenden 4:0-Sieg in St. Gallen gegen Schottland ab. Das sagen die Nati-Stars direkt nach der Partie gegenüber SRF.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ricardo Rodriguez (150. Länderspiel)

«Ich bin überglücklich. Es ist wunderschön, so etwas zu erreichen. Das Trikot (darauf ist auf der Schweizer Landeskarte die Zahl 150 abgebildet, Anm. der Redaktion) wird eingerahmt. Es ist sehr speziell, sind auch meine beiden Brüder und mein Vater da. Ich bin überglücklich, sind sie alle da.»

Remo Freuler (100. Länderspiel)

«Es hätte nicht schöner sein können. Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Die Jungen haben richtig Gas gegeben. Es war nicht einfach, da wir noch nie so zusammengespielt haben. Nach zehn, 15 Minuten sind wir sehr gut ins Spiel gekommen. Vier Tore, souveräner Sieg – ich habe es sehr genossen.»

Samuel Ballet und Winsley Boteli über das 2:0

Ballet: «Ich weiss, es ist sein erstes Nati-Tor. Immerhin zählt der Assist. Es war eine heisse Aktion.» Boteli: «Ich habe den Ball berührt. Er (Samuel Ballet, Anm. der Redaktion) ist schon sauer. Aber ihm gehört der Assist. Deswegen ist es kein Problem. Ich wusste, dass ich hinter dem Gegenspieler nicht im Abseits stand. Wir werden in Zürich etwas essen gehen.» Ballet: «Er (Winsley Boteli, Anm. der Redaktion) schuldet mir einen Restaurant-Besuch. Das haben wir schon abgesprochen – kein Kebab, ein Steak!»

Nati-Trainer Yakin über das Spiel

«Die Spielfreude, die das Team auf den Platz brachte, war schon die ganze Woche so im Training zu sehen. Die ersten zehn, 15 Minuten hatten wir ein wenig Mühe. Danach stimmte die Präzision und das Positionsspiel. Wir haben heute im Kollektiv überzeugt. Die Jungen bringen viel Qualität und Talent auf den Platz. Es ist wichtig, dass wir für die anstehende EM-Qualifikation die nötige Breite schaffen konnten. Der Konkurrenzkampf soll hochgelebt werden.»

Murat Yakin über seine Zukunft

«Ich habe meine Perspektiven signalisiert. Wir hatten ein, zwei gute Gespräche. Das Thema ist eröffnet worden. Wir werden in den nächsten Tagen zusammensitzen. Ich bin stolz, darf ich Nati-Trainer sein. Das würde ich gerne weiterführen. Für mich zählt der Verband in erster Linie. Ich lasse keine anderen Diskussionen zu.»