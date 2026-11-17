Mit dem Spiel gegen Schottland ist das Nati-Jahr auf dem Platz beendet. Mit der Auslosung der Quali-Gruppen für die EM 2028 am 6. Dezember in Belfast wartet auf Nati-Trainer Murat Yakin aber noch ein Fixpunkt. Der nächste Nati-Zusammenzug folgt dann erst im März.

Darum gehts Nächster Nati-Termin ist die Auslosung zur EM-Quali am 6. Dezember

Nächster Zusammenzug findet dann im März statt

Wer folgt auf Pierluigi Tami? Und bleibt Murat Yakin Trainer?

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

16 Spiele, 9 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen und 33:13 Tore lautet die starke Nati-Bilanz in diesem Jahr. Mit dem Erreichen des ersten WM-Viertelfinals einer Nati seit der Heim-WM 1954 und dem Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League wurden die hochgesteckten Ziele allesamt erfüllt. Doch wie gehts für die Nati nun weiter?

Letzter Fixpunkt in diesem Jahr ist die Auslosung der Quali-Gruppen für die EM 2028 am 6. Dezember im Convention Centre im nordirischen Belfast. Dann wird die Nati wissen, auf wen sie 2027 in der Ausscheidung für die Endrunde im Sommer 2028 in Grossbritannien und Irland treffen wird, wobei das Yakin-Team im Lostopf 2 ist.

Wird die Nati in eine Vierergruppe gelost, beginnt für sie die Quali erst im nächsten Herbst, ist sie Teil einer Fünfergruppe, beginnt diese bereits im Frühjahr, während die Top 8 der Liga A der Nations League, die alle in einer Vierergruppe sind, die Viertelfinals bestreiten.

Wer wird Tami-Nachfolger?

Der nächste Zusammenzug beginnt am 22. März. Bis dann wird auch klar sein, ob der SFV den Vertrag mit Nati-Trainer Murat Yakin (52) vorzeitig über die EM-Kampagne hinaus verlängern wird. Mit dem Erreichen der Ziele in diesem Jahr hat Yakin gute Argumente geliefert. Und in den letzten Tagen machte er unmissverständlich klar, dass er auch im Hinblick auf die WM 2030 gerne Nati-Trainer bleiben würde. «Es würde mich extrem freuen und stolz machen, weiter mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten.»

Bevor Yakins mittelfristige Zukunft geregelt wird, muss die SFV-Führung aber auch eine weitere Personalie zeitnah klären. Mit dem Spiel gegen Schottland endete auch die um drei Monate verlängerte Ära von Nati-Direktor Pierluigi Tami (65) beim SFV. Marinko Jurendic (48), der neue Chief Sports Officer, hatte um Bedenkzeit gebeten, um den Nachfolger des Tessiners zu präsentieren und das genau benötigte Profil zu definieren. Noch ist aber kein Entscheid gefallen.