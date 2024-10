News aus dem Nati-Camp

Am ersten Tag des Zusammenzugs steht Nati-Neuling Christian Witzig im Fokus.

Witzige Wortspiele

Der Name des Nati-Debütanten Christian Witzig (23) lädt geradezu zu Wortspielen ein. Der Thurgauer Pfarrerssohn ist sich das seit seiner Kindheit gewohnt. Er habe solche Wortspiele schon zehntausend Mal gehört, so der St. Galler Offensivspieler. «Für mich selbst ist es nicht mehr witzig, aber ich habe kein Problem damit.»

Zeqiri der Erste, Rodriguez der Letzte

Bei strahlendem Sonnenschein trifft das Gros der Nati-Cracks am Montagmittag im Hotel Säntispark in Abtwil ein. Als Erster fährt Belgien-Legionär und Nati-Rückkehrer Andi Zeqiri (25) vor, als Letzter kommt Ricardo Rodriguez (32). Der Verteidiger von Betis Sevilla stand am Sonntagabend noch im Sevilla-Derby im Einsatz.

Dänemark-Spiel fast ausverkauft

Das Heimspiel in einer Woche gegen Dänemark in St. Gallen ist praktisch ausverkauft. Wie der SFV vermeldete, sind von den 16'800 Tickets nur noch wenige zu haben. Vor diesem Spiel werden auch die langjährigen Nati-Spieler Xherdan Shaqiri (32), Yann Sommer (35) und Fabian Schär (32) nach ihren Rücktritten im Sommer geehrt und verabschiedet.

1400 Fans beim öffentlichen Training

Am ersten Tag des Zusammenzugs in St. Gallen halten die Nati-Stars ein öffentliches Training ab. Rund 1400, vorwiegend junge Fans kommen in den Kybunpark und schauen dem gut einstündigen Training zu.

Yakin und Contini laden ein

Am Tag vor dem Zusammenzug laden Nati-Coach Murat Yakin (50) und sein Co-Trainer Giorgio Contini (50) den Staff zum Nachtessen ein. Im Schlössli-Haggen in St. Gallen geniesst der SFV-Tross einen gemütlichen Abend. Zum Essen gibt es Fisch oder Wild.

