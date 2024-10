Schlechte Nachrichten für Murat Yakin: Denis Zakaria und Becir Omeragic fallen verletzt aus und verpassen die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Dänemark. Auch Gregory Wüthrich ist verletzt, was Yakins Pläne durcheinanderbringt.

Schlechte Neuigkeiten für Murat Yakin: Denis Zakaria und Becir Omeragic müssen ihre Teilnahme am Nati-Camp für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Dänemark absagen. Beide fallen mit einer Knieprellung verletzt aus.

Somit muss der Nati-Trainer gleich auf drei Defensivspieler verzichten, da Gregory Wüthrich von Sturm Graz nach seiner Premiere ebenfalls verletzt verzichten muss. Yakin wollte eigentlich die volle Trainingswoche nutzen, um Monaco-Captain Denis Zakaria in der Dreierkette der Innenverteidiger neben Ricardo Rodriguez und Manuel Akanji zu integrieren. Der kreative und ballsichere Schär-Ersatz, der sonst im defensive Mittelfeld unterwegs ist.

Yakin-Masterplan wird über den Haufen geworfen

Dieser Plan wird nun von der Verletzungshexe über den Haufen geworfen. Gladbach-Profi Nico Elvedi dürfte damit in der Dreierkette gesetzt sein. Einen Startelfeinsatz für Wolfsburg-Söldner Cedric Zesiger oder den nachnominierten Eray Cömert (Real Valladolid) ist unwahrscheinlich. Mit Omeragic fällt auch eine Alternative für die Aussenverteidigung weg – neben den Stammkräften Michel Aebischer sowie Silvan Widmer ist nur noch Ulisses Garcia eine mögliche Option.

Und auch in der Offensive fehlt mit Ruben Vargas ein Leistungsträger wegen einer Bänderverletzung. Gegen Spanien und Dänemark im September war er jeweils einer der Besten. Ein Lichtblick aus dem medizinischen Bereich der Nati gibt es aber auch: Der an der EM viel umjubelte Dan Ndoye ist zurück im Kader und steht Murat Yakin und Co. zur Verfügung.

