Das ist Kevin Mbabu

Kevin Mbabu ist am 19. April 1995 in Chêne-Bougeries GE geboren. Der Rechtsverteidiger startete seine Karriere bei Servette, wo er bereits im Alter von 17 Jahren in der Super League debütierte. Es folgte 2013 ein Transfer zu Newcastle United in die Premier League. Nach schwierigen Jahren sowie einer Leihe zu den Glasgow Rangers kam Mbabu 2016 in die Schweiz zurück, wo er bis 2019 bei YB gespielt hatte und zwei Meistertitel feierte. Es folgt ein Wechsel zum VfL Wolfsburg, 2022 kam es zum zweiten Versuch in der Premier League bei Fulham. Dort konnte er sich aber nie durchsetzen, wurde nach einem halben Jahr an Servette verliehen und im Sommer 2023 für ein Jahr zum FC Augsburg. Im August 2024 wechselte zum FC Midtjylland nach Dänemark. Im Nationalteam durchlief Mbabu ab der U16 alle Altersstufen und feierte im September 2018 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft der Schweiz.