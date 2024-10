Murat Yakin: «Am Telefon war erst einmal Ruhe»

Am Donnerstag verkündete Murat Yakin das Kader für die Nations League. An der Pressekonferenz berichtete der Nati-Trainer vom Telefonat mit Witzig, in dem er ihm die Nominierung mitgeteilt hat: «Am Telefon war erst einmal zehn Sekunden Ruhe.»