Nach der langen, vier Spiele umfassenden ersten Länderspielpause im September und Oktober stehen in der Gruppenphase der Nations League die letzten beiden Spieltage an. Die Schweiz dürfte in die Liga A zurückkehren und sich für die EM-Quali in eine gute Ausgangslage bringen.

Darum gehts Letzte zwei Spieltage der Nations-League-Gruppenphase

Nati steht kurz vor Rückkehr in Liga A

Gruppensieg bringt auch Sicherheit für EM-Quali

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Dank vier Siegen in den ersten vier Spielen führt die Nati ihre Gruppe B1 souverän an und steht kurz vor dem Comeback in die höchste Liga der Nations League. Die beiden letzten Schritte muss die Mannschaft von Murat Yakin nun gegen Slowenien (13. November) und Schottland (16. November) gehen, ehe man sich im Frühling mit der EM-Quali statt Nations-League-Playoffs beschäftigen darf.

In diesen müsste die Nati antreten, wenn sie die Gruppenphase nur auf Rang 2 beenden würde. Gegner wäre eine dritt- oder viertplatzierte Nation aus Liga A. Dies kann die Nati als designierte Gruppensiegerin aller Voraussicht nach aber verhindern und die EM-Quali einen Tick entspannter angehen.

Datum Event Ort 26. September, 20.45 Uhr Nordmazedonien – Schweiz (0:3) Skopje 29. September, 20.45 Uhr Schottland – Schweiz (0:3) Glasgow 3. Oktober, 20.45 Uhr Schweiz – Slowenien (2:1) Luzern 6. Oktober, 20.45 Uhr Schweiz – Nordmazedonien (3:0) Luzern 13. November, 20.45 Uhr Slowenien – Schweiz Maribor 16. November, 20.45 Uhr Schweiz – Schottland St. Gallen 6. Dezember (Uhrzeit noch unbekannt) Auslosung EM-Qualigruppen Belfast

Gruppensieg bringt Sicherheit für EM-Quali 2028

Denn mit dem Gruppensieg schafft die Schweiz nicht nur den Wiederaufstieg in Liga A, sondern erspielt sich auch ein Sicherheitsnetz, sollte man in der Qualifikation für die nächste EM in England, Schottland, Wales und der Republik Irland stolpern. Die Quali startet im März 2027 mit zwölf Gruppen, wobei die Sieger und acht besten Zweiten direkt ans Turnier fahren.

Noch sind die Lostöpfe dafür nicht bekannt. Doch weil die Nati in der Nations League nur in Liga B antritt, ist Topf 1 unerreichbar. Somit erhält man sicher eine der ganz grossen Nationen in die eigene EM-Qualigruppe. Ein Ausrutscher, und plötzlich wäre gar Platz 2 in Gefahr.

Und genau da könnte sich der Gruppensieg in der laufenden Nations-League-Kampagne bezahlt machen. Denn gelingt die direkte EM-Qualifikation nicht, bleibt ein letzter Umweg über deren Playoffs. Dort spielen jene Länder, die in der Quali zu den vier schlechtesten Gruppenzweiten zählen und die bestplatzierten, nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League 2026/27. Also auch die aus Liga B, da sich Liga-A-Sieger erfahrungsgemäss ohnehin über die Quali ihr EM-Ticket sichern.

Ob die Nati auf dieses Startrecht zurückgreifen muss, zeigt sich erst nach Ablauf der EM-Quali im November 2027. Dessen Präsenz an sich dürfte Yakin und seinen Spielern aber ein gutes Gefühl geben.