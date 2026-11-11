Nach der verletzungsbedingten Absage von Granit Xhaka (34) ist Manuel Akanji (31) erneut als Nati-Captain gefragt. Nun spricht er über seinen Führungsstil und sagt, was er von Embolos Kritik am SFV hält.

Lucas Werder Reporter Fussball

Auf dem Platz gibt es innerhalb der Schweizer Mannschaft keinen Spieler, der Captain Granit Xhaka (34) einfach so ersetzen kann. Doch was sein Stellvertreter Manuel Akanji (31) am Mittwochmorgen an der Pressekonferenz im Nati-Camp abliefert, ist richtig stark.

Schliesslich warten gleich mehrere nicht nur angenehme Fragen auf den Abwehrchef. Was sagt Akanji zu Breel Embolos (29) öffentlicher Kritik am SFV? Wie viel Verständnis hat er für das Interview seines Teamkollegen? Und welche Zusatzaufgaben muss er aufgrund der erneuten Abwesenheit von Xhaka bewältigen?

«Ich bestimme nicht alles, was hier passiert»

Seinem guten Freund Embolo gibt Akanji volle Rückendeckung. «Ich habe mit ihm darüber geredet und weiss, was er meint. Er ist ein guter Freund und ich unterstütze ihn bei fast allem», so Akanji. Auch deutet er an, dass er nicht mit allen Entwicklungen innerhalb des Verbandes einverstanden ist. «Es gibt Dinge, die angesprochen werden müssen. Wichtig ist, dass wir jetzt einen Weg finden, der für alle funktioniert.»

Gleichzeitig legt der Inter-Profi aber auch Wert darauf, dass es sich in erster Linie um eine Angelegenheit zwischen Embolo und dem Verband handle. «Ich bin zwar jetzt Captain, aber ich bestimme nicht alles, was hier passiert.» Für die Aussprache zwischen Spieler und SFV seien die verbandsinternen Hierarchiestufen über ihm verantwortlich.

Akanji hält die Zügel lockerer

Trotzdem wirkt es zumindest gegen aussen so, als habe Akanjis Stellenwert innerhalb der Mannschaft in den vergangenen Monaten noch einmal stark zugenommen. Der Wiesendanger ist neben Xhaka der klare Leader innerhalb der Mannschaft. Und er scheut auch nicht davor zurück, auch mal Staff-Mitgliedern die Meinung zu sagen, wenn diese zu spät an einem Termin erscheinen.

Mit Xhaka will Akanji seinen Führungsstil aber nicht vergleichen. «Wir wollen beide immer alles tun, um zu gewinnen. Aber wir haben unterschiedliche Eigenschaften», erklärt der Inter-Profi. Xhaka spreche Themen offener und direkter an als er. «Ich lasse die Dinge auch mal etwas laufen und schreite erst ein, wenn es sein muss. Granit nimmt die Zügel da manchmal etwas früher in die Hände.»

In Abwesenheit des Rekordnationalspielers seien die beiden immer mal wieder im Austausch. Ratschläge habe er von Xhaka aber bislang keine bekommen. Die ersten vier Spiele in diesem Herbst hätten gezeigt, dass es zumindest in der Nations League auch ohne den Stammcaptain gehe. «Aber in der EM-Quali wird es schon noch einmal anders zu und hergehen. Wir werden alle sehr froh sein, wenn er wieder da ist», hält Akanji fest.