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«Rodriguez ist ein Phänomen»

Die Schweiz verliert 3:4 gegen Deutschland – trotzdem bleiben Tobias Wedermann und Lucas Werder positiv. Sie analysieren Gregor Kobels Leistung und loben Ricardo Rodriguez: Der 32-Jährige stellt Leroy Sané in Halbzeit eins komplett ab.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Tobias Wedermann und Lucas Werder
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