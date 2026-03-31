Die Schweiz verliert 3:4 gegen Deutschland – trotzdem bleiben Tobias Wedermann und Lucas Werder positiv. Sie analysieren Gregor Kobels Leistung und loben Ricardo Rodriguez: Der 32-Jährige stellt Leroy Sané in Halbzeit eins komplett ab.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 81