DE
FR
Abonnieren

Hat sich Yakin verzockt?
«Das Zakaria-Experiment empört die Romandie»

In der zweiten Halbzeit gegen Deutschland kam Denis Zakaria erstmals in der Nati als Verteidiger zum Einsatz. Der Zeitpunkt für dieses Experiment finden die «FORZA!»-Hosts falsch. Man hätte das gegen Teams testen sollen, gegen welche man mehr Ballbesitz hat.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Lucas Werder und Tobias Wedermann
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen