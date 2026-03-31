In der zweiten Halbzeit gegen Deutschland kam Denis Zakaria erstmals in der Nati als Verteidiger zum Einsatz. Der Zeitpunkt für dieses Experiment finden die «FORZA!»-Hosts falsch. Man hätte das gegen Teams testen sollen, gegen welche man mehr Ballbesitz hat.
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