Hat sich Yakin verzockt? «Das Zakaria-Experiment empört die Romandie»

In der zweiten Halbzeit gegen Deutschland kam Denis Zakaria erstmals in der Nati als Verteidiger zum Einsatz. Der Zeitpunkt für dieses Experiment finden die «FORZA!»-Hosts falsch. Man hätte das gegen Teams testen sollen, gegen welche man mehr Ballbesitz hat.