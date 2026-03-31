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Frierende Buben im Joggeli
Kimmich-Seitenhieb gegen Kleidung unserer Einlauf-Kinder

Beim Testpiel-Knüller der Nati gegen Deutschland vom Freitag herrschen tiefe Temperaturen. Die deutschen Gäste sorgen sich um die frierenden Einlaufkinder und legen ihre Jacken über deren Schultern. Eine tolle Geste, finden die «FORZA!»-Hosts.
Publiziert: 00:07 Uhr
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Lucas Werder und Tobias Wedermann
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