Kimmich-Seitenhieb gegen Kleidung unserer Einlauf-Kinder
Beim Testpiel-Knüller der Nati gegen Deutschland vom Freitag herrschen tiefe Temperaturen. Die deutschen Gäste sorgen sich um die frierenden Einlaufkinder und legen ihre Jacken über deren Schultern. Eine tolle Geste, finden die «FORZA!»-Hosts.
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