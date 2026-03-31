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Nati mit Dreierkette?
Yakin wird uns gegen Norwegen erneut überraschen

Die Schweiz trifft auf Norwegen – kommt die Dreierkette? Tobias Wedermann und Lucas Werder diskutieren über Yakins Experimente, Michel Aebischers mögliches Comeback als Aussenverteidiger und über Erling Haaland.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Tobias Wedermann und Lucas Werder
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