Die Schweiz trifft auf Norwegen – kommt die Dreierkette? Tobias Wedermann und Lucas Werder diskutieren über Yakins Experimente, Michel Aebischers mögliches Comeback als Aussenverteidiger und über Erling Haaland.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 81