Yakin muss wegen Verletzungen kreativ werden

Tobias Wedermann Fussballchef

Pünktlich zum letzten Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in diesem Jahr gehen Murat Yakin die Spieler aus. Die Liste der verletzten Spieler ist lang – besonders die Ausfälle in der Defensive wiegen sehr schwer. Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Gregory Wüthrich, Ulisses Garcia und der zuletzt als Linksverteidiger eingesetzte Michel Aebischer sind allesamt verletzt. Nico Elvedi ist verletzt und gesperrt.

Und die Liste wird laufend länger: YB-Captain Loris Benito, der nach langer Verletzung wohl vor einem Nati-Comeback gestanden ist, wurde am Mittwoch in der Champions League nach 33 Spielminuten mit Adduktorenproblemen ausgewechselt. Hinzu kommen mehrere Defensivkräfte, die zuletzt in ihren Klubs keine oder kaum Spielpraxis sammeln konnten.

Dass Murat Yakin in seiner über dreijährigen Zeit als Nati-Trainer in der Personalnot stets erfinderisch wird, ist nichts Neues. Neu ist dafür ein Name, den der 50-Jährige am Donnerstag bei der Kaderbekanntgabe präsentiert. Laut Blick-Informationen soll Miro Muheim vor seiner ersten Berufung in die Schweizer Nationalmannschaft stehen.

Der 26-jährige Zürcher ist aktuell das personifizierte Gegenteil von mangelnder Spielpraxis: Beim Hamburger SV stand Muheim bisher in allen 13 Pflichtspielen in der Startelf. In der 2. Bundesliga hat er gar keine einzige Minute verpasst. Und: Muheim befindet sich in Topform. Während er sowohl als Linksverteidiger als auch als linker Innenverteidiger in der Dreierkette eingesetzt wird, ist er aktuell der Assistkönig der Liga. In 11 Spielen der 2. Bundesliga hat Muheim sieben Torvorlagen serviert, im Pokal kommen ein Tor sowie ein Assist hinzu.

Ausbildung bei Chelsea

Der 26-Jährige spielt aktuell seine vierte Saison beim HSV, zuvor war er in Diensten des FC St. Gallen. In der Saison 2019/20 verpasste der Verteidiger mit den Espen nur knapp die Meisterschaft, wurde damals dennoch von der Blick-Redaktion zum besten Verteidiger der Liga gewählt. Ausgebildet wurde Muheim zuerst beim FCZ, wechselte anschliessend im Alter von 16 Jahren in die Nachwuchsabteilung des grossen FC Chelsea. «Mit der Nati zur EM 2024 wäre ein Traum», sagte Muheim vor rund einem Jahr im Gespräch mit Blick. Mit der Europameisterschaft in Deutschland hat es nicht geklappt, der Nati-Traum ist nun aber zum Greifen nah.

