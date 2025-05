Ein Gentleman sagt Adieu

1/8 Die WM 2022 in Doha: Für Blanc war es ein kleines Wunder, dass sich die Nati in der Quali gegen Italien durchgesetzt hatte. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Peter Knäbel wird neuer SFV-Präsident, Dominique Blanc tritt zurück

Blanc holte die Frauen-EM 2025 in die Schweiz

Blanc präsidierte den Verband sechs Jahre lang

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Am Samstag wird an der Delegiertenversammlung in Ittigen Peter Knäbel (58) als Nachfolger von Dominique Blanc (76) an die Spitze des SFV gewählt, da dieser laut Statuten die Altersgrenze erreicht hat. Sechs Jahre präsidierte der Lausanner den Verband. Er war kein Mann der lauten Worte, auch dann nicht, wenn es im und um das Haus des Fussballs heftig stürmte. «Ein Präsident entscheidet nicht allein, ein Präsident leitet.»

Wie seine Gegner vor der Präsidentschaftswahl 2019 unterschätzt später auch die Öffentlichkeit den früheren Präsidenten der Amateur Liga. Intern stösst Blanc vieles an, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Die Frauen-EM 2025 holt er in die Schweiz, der Standortentscheid des von ihm 2020 initiierten Projekts Swiss Football Home steht kurz bevor.

Blanc ist aber vor allem auch ein «Monsieur», ein Gentleman alter Schule. «Auf einen Affront reagiert man nicht mit einem Affront», begründet er seinen Entscheid, warum er am Fifa-Kongress in Asuncion letzte Woche im Gegensatz zu anderen Europäern den Saal nicht verlassen hat. Mediale Kritik nahm er nie persönlich, sondern als Anlass zur Selbstreflexion.

Das Vermächtnis von Blancs Präsidentschaft wird die Zukunft zeigen. Sportlich steht der SFV am Scheideweg. In Anbetracht der Qualität der nächsten Spielergeneration droht die Schweiz nach einer goldenen Ära ins Mittelmass abzurutschen. Es wäre ein grosser Tolggen im Reinheft des abtretenden Präsidenten.

