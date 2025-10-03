DE
Jetzt spricht Nati-Neuling Bajrami
«Kann es kaum erwarten, Xhaka kennenzulernen»

Plötzlich geht alles sehr schnell beim aufstrebenden FCL-Verteidiger Adrian Bajrami. Drei Monate nach seiner Rückkehr in die Schweiz steht er im Aufgebot von Murat Yakin für die WM-Quali. Sein Handy läuft heiss.
Darum gehts

  • Jetzt spricht Nati-Neuling Bajrami nach seinem Nati-Aufgebot
  • Zwei Spieler aus dem Nati-Kader kennt er, einer ist verletzt
  • Was Bajrami über Nati-Captain Granit Xhaka sagt
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon Strimer

«Mein Handy läuft sogar sehr heiss», sagt Adrian Bajrami (23) wenige Stunden nach seinem ersten Aufgebot für die Schweizer Nati. «Ich erhalte mega viele Nachrichten und Glückwünsche von Familie und Freunden, was mich natürlich sehr, sehr freut.»

Am Donnerstag um 10.30 Uhr liess Murat Yakin in Muri bei Bern die Katze aus dem Sack. Bajrami, der Verteidiger mit dem starken Linksfuss, der seit diesem Sommer für den FCL spielt, ist im Oktober-Aufgebot für die WM-Quali dabei. Am selben Morgen hat auch Bajrami vom Aufgebot erfahren.

Als FCL-Trainer Mario Frick nur eineinhalb Stunden später in Luzern in einer Medienrunde erscheint und erzählt, wie «stolz der Klub» sei, ist Bajrami schon nicht mehr im Stadion. Via Telefon nimmt sich der Nati-Neuling für Blick etwas später dennoch Zeit, seine ersten Eindrücke zu schildern.

Sieben Jahre in Portugal machen ihn zum Unbekannten

Ein Thema sind seine neuen Mitspieler. «Ich kenne noch nicht sehr viele», sagt Bajrami. Das hat einen Grund. Schon als 16-Jähriger verlässt der Langenthaler die YB-Jugend, um in Portugal in der berühmten Akademie von Benfica Lissabon durchzustarten. Sieben Jahre bleibt er in Portugal, schafft es bis zu den Profis. Bis er sich in diesem Sommer für die Rückkehr in die Schweiz zum FCL entscheidet.

Deshalb sagt Bajrami: «Ich kenne aus der Nati Zeki Amdouni, der letztes Jahr mit mir bei Benfica gespielt hat.» Dieser fehlt verletzt. Und von der aktuellen Kaderliste? «Natürlich auch Fabian Rieder, mit ihm war ich bei YB in der Jugend. Er ist immer noch ein sehr guter Kollege von mir. Aber ich freue mich auch auf alle anderen Gesichter.»

Spezielle Vorfreude auf Granit Xhaka

Ein spezielles Thema ist Nati-Captain Granit Xhaka (33). Der Schweizer Rekordnationalspieler ist immer wieder dadurch aufgefallen, Neulinge unter seine Fittiche zu nehmen. Bestes Beispiel ist Ardon Jashari, der derzeit verletzt ist.

Welche Berührungspunkte hat Bajrami schon mit Xhaka? «Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Er ist ein Vorbild für viele junge Fussballer. Bei mir war es genauso. Ich habe zu Granit immer hinaufgeschaut.»

«Seit ich beim FCL spiele, spüre ich es umso mehr»

Bajrami war einst U18-Nationalspieler der Schweiz. Während seiner Zeit bei Benfica entschied er sich zum Nationenwechsel zu Albanien. Er bestritt für das Land U-Länderspiele und drei Freundschaftsspiele.

Nun der Wechsel zurück zur Schweiz. Was gab den Ausschlag? «In der Schweiz bin ich geboren und aufgewachsen. Sie ist meine Heimat», sagt Bajrami. «Mittlerweile, seit ich beim FC Luzern spiele, spüre ich umso mehr, wie wohl ich mich hier fühle. Meine Wurzeln in Albanien kann ich nicht, will ich nicht und werde ich auch nie verstecken, ich bin stolz auf sie. Aber grundsätzlich ist klar, dass ich mich in der Schweiz zu Hause fühle.»

Dann macht sich Bajrami auf, sich auf den letzten Einsatz vor dem Zusammenzug vorzubereiten. Am Samstagabend (18 Uhr) trifft Luzern auf Sion.

Der FCL hat den Schweiz-Rückkehrer erst vor gut einer Woche mit einem Vertrag bis 2028 fix von Benfica übernommen. Zuerst war Bajrami bloss leihweise in der Innerschweiz. «Remo Meyer ist ein Fuchs», sagt Mario Frick über den FCL-Sportchef. Bajramis Wert wird mit dem Nati-Aufgebot in die Höhe schnellen.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
FC Luzern
FC Luzern
