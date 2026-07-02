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Goalie-Chaos bei Algerien
Weltfussballer-Sohn oder Challenge-League-Keeper?

Vladimir Petkovic (62) hat an dieser WM schon zwei Torhüter eingesetzt. Kommt gegen die Nati mit Lausanne-Goalie Melvin Mastil (26) die algerische Nummer drei zum Einsatz?
Publiziert: 18:41 Uhr
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Luca Zidane hat für Algerien bislang neun Länderspiele absolviert.
Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luca Zidane verliert WM-Startspiel gegen Argentinien 0:3
  • Algerischer Coach Petkovic wechselt erneut Torhüter vor Duell mit Schweiz
  • Schweiz-Coach Yakin fordert Effizienz nach 1:1 gegen Katar vor drei Wochen
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Lucas Werder und Toto Marti

Das WM-Debüt von Luca Zidane (28) ist gründlich in die Hosen gegangen. Im Startspiel gegen Argentinien (0:3) musste sich die algerische Nummer eins nicht nur dreimal von Superstar Lionel Messi bezwingen lassen. Vor den Augen seines berühmten Vaters Zinedine (54) gab der Keeper des spanischen Zweitligisten Granada gleich mehrfach eine mehr als unglückliche Figur ab.

Trotzdem sprach Algerien-Coach Vladimir Petkovic (62) nach dem missratenen Startspiel Zidane sein Vertrauen aus und setzte auch beim 2:1 gegen Jordanien auf den Ex-Lausanne-Goalie. Doch ausgerechnet für das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Österreich verbannte er Zidane auf die Ersatzbank.

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Doch auch sein Stellvertreter Oussama Benbot (31), der in der Heimat bei USD Algier engagiert ist, konnte beim 3:3-Spektakel nicht überzeugen. Steht gegen die Schweiz nun also plötzlich Goalie Nummer drei zwischen den Pfosten? Es wäre eine der verrücktesten Geschichten dieser WM. Schliesslich ist Melvin Mastil (26) in der Schweiz aufgewachsen und hat in seiner Karriere ausschliesslich auch dort Fussball gespielt. Vergangene Saison hütete er in der Challenge League das Tor von Stade Nyonnais. Nach der WM wird er bei Lausanne-Sport die Nachfolge von Karlo Letica antreten.

Nächster Goalie-Wechsel wahrscheinlich

Gegen die Schweiz dürfte Mastil aber nicht zu seinem dritten Länderspiel kommen. Blick hat sich am Tag vor dem WM-Sechzehntelfinal bei algerischen Journalisten umgehört. Die ungeteilte Meinung: Gegen die Schweiz wird Zidane ins Tor zurückkehren. Petkovic wechselt also schon wieder den Goalie!

Die Torhüter-Position will Murat Yakin (51) trotzdem nicht als eine der Schwachstellen der «Wüstenfüchse» ausmachen. Aus Schweizer Sicht sei es darum wichtig, die herausgespielten Chancen auch zu nutzen. Yakin: «Wir müssen versuchen, den gegnerischen Torhüter nicht erneut zum besten Spieler auf dem Platz zu machen.» So wie beim missglückten WM-Auftakt vor drei Wochen gegen Katar (1:1).

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Schweiz
Schweiz
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