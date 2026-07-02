Vladimir Petkovic (62) hat an dieser WM schon zwei Torhüter eingesetzt. Kommt gegen die Nati mit Lausanne-Goalie Melvin Mastil (26) die algerische Nummer drei zum Einsatz?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Zidane verliert WM-Startspiel gegen Argentinien 0:3

Algerischer Coach Petkovic wechselt erneut Torhüter vor Duell mit Schweiz

Schweiz-Coach Yakin fordert Effizienz nach 1:1 gegen Katar vor drei Wochen

Das WM-Debüt von Luca Zidane (28) ist gründlich in die Hosen gegangen. Im Startspiel gegen Argentinien (0:3) musste sich die algerische Nummer eins nicht nur dreimal von Superstar Lionel Messi bezwingen lassen. Vor den Augen seines berühmten Vaters Zinedine (54) gab der Keeper des spanischen Zweitligisten Granada gleich mehrfach eine mehr als unglückliche Figur ab.

Trotzdem sprach Algerien-Coach Vladimir Petkovic (62) nach dem missratenen Startspiel Zidane sein Vertrauen aus und setzte auch beim 2:1 gegen Jordanien auf den Ex-Lausanne-Goalie. Doch ausgerechnet für das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Österreich verbannte er Zidane auf die Ersatzbank.

Doch auch sein Stellvertreter Oussama Benbot (31), der in der Heimat bei USD Algier engagiert ist, konnte beim 3:3-Spektakel nicht überzeugen. Steht gegen die Schweiz nun also plötzlich Goalie Nummer drei zwischen den Pfosten? Es wäre eine der verrücktesten Geschichten dieser WM. Schliesslich ist Melvin Mastil (26) in der Schweiz aufgewachsen und hat in seiner Karriere ausschliesslich auch dort Fussball gespielt. Vergangene Saison hütete er in der Challenge League das Tor von Stade Nyonnais. Nach der WM wird er bei Lausanne-Sport die Nachfolge von Karlo Letica antreten.

Nächster Goalie-Wechsel wahrscheinlich

Gegen die Schweiz dürfte Mastil aber nicht zu seinem dritten Länderspiel kommen. Blick hat sich am Tag vor dem WM-Sechzehntelfinal bei algerischen Journalisten umgehört. Die ungeteilte Meinung: Gegen die Schweiz wird Zidane ins Tor zurückkehren. Petkovic wechselt also schon wieder den Goalie!

Die Torhüter-Position will Murat Yakin (51) trotzdem nicht als eine der Schwachstellen der «Wüstenfüchse» ausmachen. Aus Schweizer Sicht sei es darum wichtig, die herausgespielten Chancen auch zu nutzen. Yakin: «Wir müssen versuchen, den gegnerischen Torhüter nicht erneut zum besten Spieler auf dem Platz zu machen.» So wie beim missglückten WM-Auftakt vor drei Wochen gegen Katar (1:1).

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