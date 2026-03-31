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FCZ-Youngster erlöst U21-Nati
Alex Frei muss trotz dominantem Auftritt wieder bibbern

Nach dem 1:0-Mini-Sieg gegen die Färöer gewinnt die U21-Nati von Alex Frei wieder mit einem Tor Unterschied. Auch gegen Estland muss das Team mehr kämpfen als ihm lieb ist.
Publiziert: 22:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Alex Frei zittert auch bei seinem zweiten Spiel mit der U21-Nati, darf sich aber über den zweiten Sieg freuen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die U21-Nati gewinnt 2:1 gegen Estland in der EM-Qualifikation
  • Cheveyo Tsawa trifft per Weitschuss in der 65. Minute entscheidend
  • Schweiz wahrt Chance auf EM-Ticket als bester Gruppenzweiter
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Der Auftakt von Alex Frei (46) als Trainer der U21-Nati glückt resultatmässig. Vier Tage nach dem Knorz-Sieg gegen die Färöer schlagen die jungen Schweizer mit Estland den nächsten Underdog mit 2:1. Doch es ist alles andere als ein souveräner Sieg für den Nati-Rekordtorschützen bei seiner Rückkehr an die Seitenlinie.

Trotz knappem Sieg und einigen Nadelstichen des Schlusslichts: Der Kräfte-Unterschied in der kalten Stockhorn-Arena ist beeindruckend. Die Schweizer ziehen ein fast 90-minütiges Powerplay auf. Die hintersten Verteidiger stehen oft so weit vorne, dass die Abseitsfalle gar kein Thema mehr ist, weil diese erst ab der Mittellinie gilt. Zudem räumt die prominente Abwehr um die beiden Serie-A-Spieler Athekame (Milan) und Britschgi (Parma), Bundesliga-Senkrechtstarter Ogbus (Freiburg) und Belgien-Legionär Nyakossi (Leuven) gegen die Esten vieles weg – aber eben nicht alles.

Der U21-Zusammenzug
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Denn trotz früher Führung durch Boteli (8.) und zwei Lattenschüssen (4., 32.) gerät das Team von Frei ins Schlingern. Plötzlich gelingt es dem Gegner, dem Würgegriff zu entkommen. Das 1:1 in der 30. Minute per Konter kassiert die Schweiz aus dem Nichts. Dann folgt die schwächste Phase der jungen Nati. Nach der Pause könnte Estland sogar mehrmals in Führung gehen.

Weil sich das Frei-Team wie schon gegen die Färöer zusammenrauft, gelingt der 2:1-Sieg. Entscheidend ist der präzise Weitschuss von FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa (19) zum 2:1 in der 65. Minute. So wahrt die U21 weiterhin eine reale Chance, als bester Gruppenzweiter das direkte EM-Ticket zu sichern. Alle anderen Zweitplatzierten müssen in die Playoffs. Platz eins ist noch möglich, aber nur mit einem Coup gegen Frankreich und einem zusätzlichen Patzer der jungen Bleus im Herbst.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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