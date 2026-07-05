Johan Manzambi ist der Shootingstar dieser WM. Mit drei Toren und zwei Assists hat er massgeblichen Anteil, dass die Nati vom ersten WM-Viertelfinal nach 72 Jahren träumen darf. So sehen die internationalen Journalisten und Experten unseren neuen Stern am Himmel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi begeistert bei der WM und glänzt gegen Algerien

Mit 3 Toren und 2 Assists zählt er zu den Top-Talenten

Der 20-jährige Genfer wird von internationalen Journalisten hochgelobt

Johan Manzambi ist der Nati-Überflieger an dieser WM. Auch gegen Algerien sorgt er mit seinem Dribbling vor dem 1:0 von Breel Embolo für die entscheidende Differenz, weshalb auch die Teamkollegen in höchsten Tönen von ihm schwärmen. «Er hat uns auf ein neues Level gebracht, macht uns viel besser», sagte Dan Ndoye. Und Captain Granit Xhaka ergänzt: «Er hat grossen Hunger, hilft uns mit und ohne Ball und verfügt über eine sehr gute Mentalität.»

Auch international gehört Manzambi mit seinen Toren (3) und Assists (2) zu den grossen Entdeckungen dieser WM. Der 20-jährige Genfer ist längst in aller Munde. Es gibt kaum eine Pressekonferenz, an der Murat Yakin keine Frage zum neuen Nati-Juwel beantworten muss. Blick hat bei Journalisten aus aller Welt nachgefragt, wie sie unsere Nummer 9 sehen:

Ben Fisher, «The Guardian», England

«Ich habe Manzambi zum ersten Mal live im Mai in Istanbul gesehen, wo er trotz der klaren Niederlage mit Freiburg im Europa-League-Final einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Sein Name war an jenem Abend am Bosporus bei den Scouts in aller Munde. Und seither hat der Hype nur noch zugenommen. Seine Vorlage gegen Algerien war schon etwas ganz Besonderes: Laufstärke, pures Tempo, präzise Ballbehandlung und die Geistesgegenwart, den entscheidenden Pass zu spielen. Ich habe Yakin danach nach Manzambis beeindruckender Leistung gefragt und hatte den Eindruck, dass Yakin weiss, dass er einen besonderen Spieler in seinen Reihen hat.»

Raphael Honigstein, Sky, Deutschland

«Manzambi ist für Kenner der Bundesliga keine Überraschung mehr. Er hat eine super Technik, einen super Antritt, ein gutes Auge für Räume und einen guten Abschluss. Man hat das Gefühl, dass er auf sehr vielen Positionen spielen kann – ein wunderbarer Spieler. Es war ein Glück, dass man ihn in Freiburg so lange hat halten können, aber das wird jetzt dann vorbei sein. Er wird noch besser werden, wenn er mit besseren Spielern zusammen spielen wird. Das sieht man ja schon in der Nationalmannschaft.»

Sébastien Buron, «L’Equipe», Frankreich

«Die überwiegende Mehrheit der Fans in Frankreich kannte Manzambi vor der WM noch nicht. Natürlich lassen seine Leistungen niemanden unbeeindruckt, er ist vielleicht die Entdeckung dieser WM, doch in Frankreich bleibt er noch unbemerkt. Neben seiner Schnelligkeit und seiner Kraft haben mich sein Instinkt und seine Fähigkeit beeindruckt, die Abwehrreihen aus dem Konzept zu bringen. Mit wem lässt er sich vergleichen? Kylian Mbappé war 2018 jünger, und er spielt nicht auf derselben Position. Und als er sich im Achtelfinal gegen Argentinien (4:3) der Weltöffentlichkeit präsentierte, hatte er bereits mit Monaco und PSG den Meistertitel gewonnen und in der Champions League gegen Manchester City, Dortmund, Juventus und Bayern getroffen. Manzambi lässt sich eher mit Franck Ribéry vergleichen. Dieser Wirbelwind hatte 2006 mit 23 während des Turniers für frischen Wind gesorgt. Manzambi muss sich nun aber in noch anspruchsvolleren Spielen beweisen. Und da jetzt mehr von ihm erwartet wird, beginnt für ihn zweifellos der schwierigste Teil.»

Camila Gonzalez, TSN, Kanada

«Als ich anfing, über die Schweiz zu berichten, stach Manzambi als Spieler hervor, der in diesem Turnier den Durchbruch schaffen könnte – vor allem wegen seiner Schnelligkeit und seiner Unerschrockenheit. Er ist noch jung, aber man begreift, warum die Leute in der Schweiz gespannt auf seine Zukunft sind. Ich habe meinen Kollegen gesagt, sie sollen auf ihn achten, vor allem, wenn er gegen Kanada in der Startelf steht … Er ist ein Spieler, den man nicht nur bei diesem Turnier, sondern auch darüber hinaus im Auge behalten muss.»

Magnus Wolff Eikrem, Experte NRK, Norwegen

«Wir sahen ihn gegen Bosnien und als er gegen Kanada von Beginn an spielte. Er hat uns umgehauen, wir mögen ihn sehr in Norwegen. Er hat unglaublich viele Fähigkeiten. Er spielt furchtlos, ein Strassenfussballer, dem man die Freude am Fussballspielen ansieht. Wir haben keinen Manzambi. Ich würde zwar Haaland nicht durch ihn ersetzen, aber er wäre der perfekte Joker für uns.»

Fabio Licari, «La Gazzetta dello Sport», Italien

«Wer kannte Manzambi schon? Man könnte fast vermuten, dass nicht einmal Yakin ihn kannte. Er verbannte ihn zunächst auf die Bank, bevor er feststellte, dass er nicht mehr auf ihn verzichten kann. Das Schweizer Team wirkte gegen Katar in die Jahre gekommen und demotiviert, als ginge ein Zyklus zu Ende. Manzambi brachte nicht nur mitreissende Läufe und Unberechenbarkeit mit, sondern auch eine ansteckende Begeisterung. Er ist für mich derjenige, der von den Unbekannten den Ausnahmespielern wie Kane, Haaland oder Vinicius am nächsten kommt. Ein hochmoderner Spieler, der jedes Team verändern kann und der jede italienische Mannschaft auf den Kopf stellen würde. Ich fürchte, dass Letzteres niemals passieren wird. Schade.»

José Orlando Ascencio, «El Tiempo», Kolumbien

«Manzambi ist für uns eine der positiven Überraschungen dieser WM. Wir sind sehr beeindruckt von seinen Torjäger-Qualitäten, seinem Einsatz auf dem Platz und der Art und Weise, wie er sich mit seinen Mitspielern im Angriff versteht. Angesichts seines Spielstils könnte er für Daniel Muñoz, unseren rechten Aussenverteidiger, der auf dieser Seite ebenfalls für Offensivimpulse sorgt, eine Herausforderung darstellen.»

Salah Abou Zaid, Kora Plus/On Sports, Ägypten

«Manzambi ist unbestritten die Entdeckung der WM. Sein Name wird in einem Atemzug mit den Superstars wie Messi, Mbappé, Haaland und Kane genannt. Er zeichnet sich durch seine Explosivität, sein Tempo und seine Fähigkeit aus, Abwehrreihen zu durchbrechen – dank seiner rasanten Beschleunigung und der Fähigkeit, innerhalb von Sekunden seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen – kombiniert mit einer exzellenten Ballkontrolle im Volltempo.»

Felix Haselsteiner, «Süddeutsche Zeitung», Deutschland

«Bei der Vorlage zum 1:0 gegen Algerien konnte man alles sehen, was Manzambi so stark macht: seine Schnelligkeit, seine Stärke in Dribblings, seine Durchsetzungsfähigkeit - und das Selbstvertrauen, das von Spiel zu Spiel grösser wird. Ein echter Kandidat für den besten jungen Spieler des Turniers. Und einer für einen grösseren Verein als Freiburg. Kaum vorstellbar, dass sie in München noch nicht von ihm gehört haben!»

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