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Mega-Party frühmorgens nach Achtelfinal-Einzug
1:19
So feiert die Schweiz:Mega-Party frühmorgens nach Achtelfinal-Einzug

WM-Euphorie in Vancouver
Nati-Stars feiern mit Pizza, Kindern und WM-Pokal

Die gemeinsame Zeit im kanadischen Vancouver geht weiter. Nach dem Sieg im WM-Sechzehntelfinal dürfen die Nati-Stars ihre Freunde und Familien in die Arme schliessen.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Granit Xhaka freut sich mit seiner jüngsten Tochter Neyana über den Einzug in den WM-Achtelfinal.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz erreicht WM-Achtelfinal, spielt am Dienstag gegen Kolumbien in Vancouver
  • Manuel Akanji und Gregor Kobel geniessen Zeit mit ihren Familien
  • 2,6 Mio. Einwohner beherbergen Nati-Familien während WM in Vancouver
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Lucas Werder und Toto Marti

Mit dem ersten Sieg in einem K.o.-Spiel seit 1938 haben die Nati-Stars nicht nur sich, sondern auch ihren Familien ein Geschenk gemacht. Schliesslich durften diese dadurch am Freitag einen gemeinsamen Tag mit ihren Liebsten geniessen – ganz ohne Reisestress.

Schon seit dem letzten Gruppenspiel und dem Sieg gegen Kanada ist klar, dass die Angehörigen der Spieler im Optimalfall gleich für zwei Wochen in Vancouver Quartier beziehen können. Während es für den Nati-Tross noch einmal für ein paar Tage zurück ins Base-Camp nach San Diego in Kalifornien ging, sind viele Familien und Freunde in der kanadischen Metropole geblieben.

Küsse auf Tribüne verteilt

In Vancouver wird das Schweizer Team nach dem Gruppenspiel gegen Kanada und dem Sechzehntelfinal gegen Algerien auch den Achtelfinal gegen Kolumbien bestreiten. Obwohl es dabei zum dritten Mal in Folge zu einem «Auswärtsspiel» kommen wird, können die Nati-Stars im BC Place einmal mehr auf die Unterstützung ihrer grössten Fans zählen.

Wie schon am frühen Freitagmorgen (Schweizer Zeit), als sich Manuel Akanji nach Abpfiff auf der Tribüne einen Kuss von Ehefrau Melanie abholt. Umgekehrt macht es Christian Fassnacht, der einen Schmatzer an seine kleine Tochter verteilt. Zärtlichkeiten tauschen Remo Freuler und seine bessere Hälfte Kiki aus. Die Familie des Mittelfeldspielers hat die vergangenen spielfreien Tage genutzt, um Vancouver zu erkunden.

Ferien oder Kansas City?

Viel Grund zur Freude hat auch Gregor Kobel. Nicht nur, weil er in seinem fünften WM-Einsatz das erste Mal ohne Gegentor geblieben ist, sondern weil er nach Abpfiff mit seiner kleinen Tochter Pizza isst und Grimassen schneiden darf. Richtig strahlen kann nach seinem 150. Länderspiel Granit Xhaka. Auch der Nati-Captain verbringt nach dem Einzug in den WM-Achtelfinal auf der Tribüne Zeit mit seiner Frau und seiner kleinsten Tochter.

Für die Familien der Nati-Stars wird sich am Dienstag im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien zeigen, ob es bald in die gemeinsamen Ferien geht. Oder ob die gemeinsame Zeit in Nordamerika im Viertelfinal in Kansas City fortgesetzt wird.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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