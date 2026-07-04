Nati-Stars feiern mit Pizza, Kindern und WM-Pokal

Die gemeinsame Zeit im kanadischen Vancouver geht weiter. Nach dem Sieg im WM-Sechzehntelfinal dürfen die Nati-Stars ihre Freunde und Familien in die Arme schliessen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erreicht WM-Achtelfinal, spielt am Dienstag gegen Kolumbien in Vancouver

Manuel Akanji und Gregor Kobel geniessen Zeit mit ihren Familien

2,6 Mio. Einwohner beherbergen Nati-Familien während WM in Vancouver

Mit dem ersten Sieg in einem K.o.-Spiel seit 1938 haben die Nati-Stars nicht nur sich, sondern auch ihren Familien ein Geschenk gemacht. Schliesslich durften diese dadurch am Freitag einen gemeinsamen Tag mit ihren Liebsten geniessen – ganz ohne Reisestress.

Schon seit dem letzten Gruppenspiel und dem Sieg gegen Kanada ist klar, dass die Angehörigen der Spieler im Optimalfall gleich für zwei Wochen in Vancouver Quartier beziehen können. Während es für den Nati-Tross noch einmal für ein paar Tage zurück ins Base-Camp nach San Diego in Kalifornien ging, sind viele Familien und Freunde in der kanadischen Metropole geblieben.

Küsse auf Tribüne verteilt

In Vancouver wird das Schweizer Team nach dem Gruppenspiel gegen Kanada und dem Sechzehntelfinal gegen Algerien auch den Achtelfinal gegen Kolumbien bestreiten. Obwohl es dabei zum dritten Mal in Folge zu einem «Auswärtsspiel» kommen wird, können die Nati-Stars im BC Place einmal mehr auf die Unterstützung ihrer grössten Fans zählen.

Wie schon am frühen Freitagmorgen (Schweizer Zeit), als sich Manuel Akanji nach Abpfiff auf der Tribüne einen Kuss von Ehefrau Melanie abholt. Umgekehrt macht es Christian Fassnacht, der einen Schmatzer an seine kleine Tochter verteilt. Zärtlichkeiten tauschen Remo Freuler und seine bessere Hälfte Kiki aus. Die Familie des Mittelfeldspielers hat die vergangenen spielfreien Tage genutzt, um Vancouver zu erkunden.

Ferien oder Kansas City?

Viel Grund zur Freude hat auch Gregor Kobel. Nicht nur, weil er in seinem fünften WM-Einsatz das erste Mal ohne Gegentor geblieben ist, sondern weil er nach Abpfiff mit seiner kleinen Tochter Pizza isst und Grimassen schneiden darf. Richtig strahlen kann nach seinem 150. Länderspiel Granit Xhaka. Auch der Nati-Captain verbringt nach dem Einzug in den WM-Achtelfinal auf der Tribüne Zeit mit seiner Frau und seiner kleinsten Tochter.

Für die Familien der Nati-Stars wird sich am Dienstag im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien zeigen, ob es bald in die gemeinsamen Ferien geht. Oder ob die gemeinsame Zeit in Nordamerika im Viertelfinal in Kansas City fortgesetzt wird.

3:06 Nati-Legende Dzemaili: «Granit Xhaka ist erst bei 60 Prozent»

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