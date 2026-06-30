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«Der schönste Tag meines Lebens»
Ex-Nati-Goalie Bürki feiert Traumhochzeit

Schöne Neuigkeiten von Roman Bürki. Während die Schweiz an der WM spielt, hat der Ex-Nati-Keeper seine Traumhochzeit gefeiert.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Roman Bürki hat allen Grund zur Freude.
Foto: Gray Panther Productions

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Roman Bürki und Oana Sirbu haben geheiratet
  • Die Trauung findet unter freiem Himmel auf Mallorca statt
  • Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Roman Bürki schwebt auf Wolke sieben. Wie der ehemalige Schweizer Nati-Goalie (9 Spiele) auf Instagram verrät, haben er und seine Partnerin Oana Sirbu, die neu seinen Nachnamen trägt, geheiratet.

«Der schönste Tag meines Lebens», schreibt der 35-Jährige zu zahlreichen Fotos, die er postet. Die Feier findet auf Mallorca (Sp) im Castillo de Bendinat statt, das Ja-Wort gibt sich das Brautpaar unter freiem Himmel vor einem weissen Blumenbogen.

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Während Bürki auf einen schwarzen Anzug mit Fliege setzt, trägt seine Braut ein spitzenbesetztes, schulterfreies Kleid und einen langen Schleier. Ihre Söhne, die sie aus einer früheren Beziehung hat, umarmen ihren Stiefvater vor dem Ja-Wort liebevoll. Die Trauung ist ein emotionaler Moment für Bürki. Wie ein Foto, das seine Frau veröffentlicht, zeigt, wischt er sich verstohlen ein Freudentränchen aus dem Augenwinkel.

Romantischer Antrag im Disneyland

Roman und Oana Bürki sind seit Mitte 2023 ein Paar. Den Heiratsantrag machte der Goalie, der seit 2022 in der MLS bei St. Louis spielt, letzten Sommer im Disneyland. 

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Stolz präsentierte die Immobilienmaklerin danach ihren Verlobungsring auf Instagram. Auch bei diesem besonderen Moment waren ihre Söhne, die aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen rumänischen Fussballer Razvan Cocis stammen, dabei.

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Zu den ersten Gratulanten unter Bürkis Post gehört Marlen Valderrama-Alvaréz – seine Ex-Freundin. Die beiden waren bis Oktober 2022 ein Paar und scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein. «Ihr seht zusammen einfach toll aus», schreibt sie. «Ich wünsche euch beiden Gottes Segen und ein Leben voller Glück.»

Aufregende Monate für Familie Bürki

Auch Roman Bürkis jüngerer Bruder Marco (32) freut sich mit. Die beiden sorgen in den letzten Monaten dafür, dass es in ihrer Familie viele schöne Momente gibt. Im Frühjahr ist Marco Bürki mit dem FC Thun Schweizer Meister geworden, nun hat Roman Bürki geheiratet. Und schon bald gibts Familienzuwachs. Denn Marco Bürki und seine Frau Fernanda werden Eltern.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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