Schöne Neuigkeiten von Roman Bürki. Während die Schweiz an der WM spielt, hat der Ex-Nati-Keeper seine Traumhochzeit gefeiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roman Bürki und Oana Sirbu haben geheiratet

Die Trauung findet unter freiem Himmel auf Mallorca statt

Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Roman Bürki schwebt auf Wolke sieben. Wie der ehemalige Schweizer Nati-Goalie (9 Spiele) auf Instagram verrät, haben er und seine Partnerin Oana Sirbu, die neu seinen Nachnamen trägt, geheiratet.

«Der schönste Tag meines Lebens», schreibt der 35-Jährige zu zahlreichen Fotos, die er postet. Die Feier findet auf Mallorca (Sp) im Castillo de Bendinat statt, das Ja-Wort gibt sich das Brautpaar unter freiem Himmel vor einem weissen Blumenbogen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Während Bürki auf einen schwarzen Anzug mit Fliege setzt, trägt seine Braut ein spitzenbesetztes, schulterfreies Kleid und einen langen Schleier. Ihre Söhne, die sie aus einer früheren Beziehung hat, umarmen ihren Stiefvater vor dem Ja-Wort liebevoll. Die Trauung ist ein emotionaler Moment für Bürki. Wie ein Foto, das seine Frau veröffentlicht, zeigt, wischt er sich verstohlen ein Freudentränchen aus dem Augenwinkel.

Romantischer Antrag im Disneyland

Roman und Oana Bürki sind seit Mitte 2023 ein Paar. Den Heiratsantrag machte der Goalie, der seit 2022 in der MLS bei St. Louis spielt, letzten Sommer im Disneyland.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stolz präsentierte die Immobilienmaklerin danach ihren Verlobungsring auf Instagram. Auch bei diesem besonderen Moment waren ihre Söhne, die aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen rumänischen Fussballer Razvan Cocis stammen, dabei.

Zu den ersten Gratulanten unter Bürkis Post gehört Marlen Valderrama-Alvaréz – seine Ex-Freundin. Die beiden waren bis Oktober 2022 ein Paar und scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein. «Ihr seht zusammen einfach toll aus», schreibt sie. «Ich wünsche euch beiden Gottes Segen und ein Leben voller Glück.»

Aufregende Monate für Familie Bürki

Auch Roman Bürkis jüngerer Bruder Marco (32) freut sich mit. Die beiden sorgen in den letzten Monaten dafür, dass es in ihrer Familie viele schöne Momente gibt. Im Frühjahr ist Marco Bürki mit dem FC Thun Schweizer Meister geworden, nun hat Roman Bürki geheiratet. Und schon bald gibts Familienzuwachs. Denn Marco Bürki und seine Frau Fernanda werden Eltern.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen