Gregor Kobel (28, 12 Spiele) – Note 5: Machte seinen Vorgänger Yann Sommer definitiv vergessen. Hexte mit seiner Penaltyparade gegen Kolumbien die Nati in den ersten WM-Viertelfinal seit 1954.

Yvon Mvogo (32, 4 Spiele) – Note 4: Die perfekte Nummer 2 – auch dank seiner Beliebtheit im Team. Kennt seine Rolle, ist aber immer bereit, wenn es ihn braucht.

Marvin Keller (24, 1 Spiel) – Note 4: Hat im Klub stagniert, feierte aber in der Nati beim WM-Test gegen Jordanien sein Debüt, als er eine Halbzeit spielte.

Verteidigung

Manuel Akanji (31, 15 Spiele) – Note 6: Der Abwehrboss und neben Xhaka der klare Chef in der Mannschaft. Hat als Captain-Ersatz im Herbst einen Top-Job gemacht.

Nico Elvedi (30, 16 Spiele, 1 Tor) – Note 6: Einer der Überflieger des Jahres. Eine Top-WM, der längst fällige Transfer in die Premier League und eine starke Nations-League-Kampagne. Die perfekte Ergänzung zu Akanji.

Ricardo Rodríguez (34, 15 Spiele, 1 Tor) – Note 5: Auf den «ewigen Rodriguez» war auch 2026 Verlass, wenn es darauf ankam. Erreichte die Marke von 150 Länderspielen – Wahnsinn!

3:26 Blick-Experte Dzemaili mit brisanter Vermutung: Tritt Nati-Legende Rodriguez jetzt zurück?

Silvan Widmer (33, 9 Spiele) – Note 4: Spürte, dass die Luft für ihn dünn werden könnte und trat nach der WM nach 65 Länderspielen und vier Endrunden zurück. Gratulation!

Eray Cömert (28, 6 Spiele) – Note 4: Wäre beinahe zum WM-Helden avanciert, als er im WM-Viertelfinal gegen Argentinien in der Verlängerung das Führungstor knapp verpasste. Eine Alternative, wenn Not am Mann ist.

Luca Jaquez (23, 4 Spiele) – Note 4: Hatte seinen grossen Moment an der WM gegen Kanada, als er zwei Tore einleitete. Zu oft verletzt, um Ansprüche auf einen Stammplatz zu stellen.

Miro Muheim (28, 7 Spiele) – Note 3: Kam zu einigen Kurzeinsätzen – auch an der WM. Wurde in der Hierarchie aber überholt.

Zachary Athekame (21, 6 Spiele) – Note 5: Er kam, sah und spielte, als wäre er schon lange Bestandteil dieser Nati. Mit drei Assists in der Nations League – und ab sofort die erste Option hinten rechts.

Sascha Britschgi (20, 5 Spiele) – Note 4: Nach einem nervösen Debüt gegen Nordmazedonien steigerte er sich von Spiel zu Spiel. Macht er so weiter, könnte er eher früher als später Rodriguez hinten links ablösen.

Aurèle Amenda (23, 3 Spiele) – Note 3: Seine Anlagen sind unbestritten, zu oft aber mit körperlichen Problemen. 92 Einsatzminuten sind zu wenig. Und an Akanji und Elvedi gibts kein Vorbeikommen.

Isaac Schmidt (26, 2 Spiele) – Note 4: Kam erst in den letzten beiden Spielen des Jahres zum Zug. Bewies gegen Schottland, dass er ein interessantes Profil hat.

Adrian Bajrami (24, 2 Spiele) – Note 4: Zeigte eine solide Leistung gegen Schottland, muss aber dankbar sein, wenn er zum Kader gehört.

Mittelfeld

Granit Xhaka (34, 9 Spiele, 2 Tore) – Note 4: Kein einfaches Jahr für den Captain, der an der WM mehr durch seine laute Kritik als durch konstant starke Leistungen für Schlagzeilen sorgte. Und auch mit seinem Impf-Bschiss sammelte er keine Pluspunkte.

Remo Freuler (34, 16 Spiele, 1 Tor) – Note 5: Die Zuverlässigkeit in Person. Die Belohnung: Als achter Schweizer schaffte er den Sprung in den Klub von 100 und mehr Länderspielen.

Fabian Rieder (24, 13 Spiele, 1 Tor) – Note 4: Für Yakin ein sehr wertvoller Spieler, weil er polyvalent einsetzbar ist. Und doch hat man das Gefühl, dass der Nati-Trainer für den Augsburg-Captain die richtige Rolle noch nicht gefunden hat.

Djibril Sow (29, 12 Spiele) – Note 4: Spielte eine gute WM, an der er dank seiner Flexibilität und Vielseitigkeit relativ viel zum Einsatz kam. Im Herbst war er dann wieder weniger gefragt.

Michel Aebischer (29, 12 Spiele) – Note 4: Wird von Yakin sehr geschätzt, weil er seine Rolle kennt, akzeptiert und taktisch sehr flexibel ist. Wird über die Position eines Rollenspielers aber nicht hinauskommen.

Ardon Jashari (24, 12 Spiele) – Note 4: Der designierte Nachfolger von Granit Xhaka erhielt im Herbst die Chance, sich als Sechser zu zeigen – nützte diese aber nur halbherzig. So lange er sich bei seinem Klub Milan nicht durchsetzt, ist er keine ernsthafte Startelf-Option.

Denis Zakaria (29, 9 Spiele) – Note 5: Zeigte auf der für ihn ungewohnten Position rechts hinten eine gute WM. Im Herbst dann nur noch ein Einsatz im Mittelfeld.

Alvyn Sanches (23, 6 Spiele, 1 Tor) – Note 4: Deutete gegen Schottland an, was für ein genialer Fussballer er ist. Muss körperlich noch zulegen und sich im Ausland durchsetzen, um in der Nati eine feste Grösse zu werden.

Vincent Sierro (31, 4 Spiele) – Note 2: Vor zwei Jahren noch ein potenzieller Ersatz für Xhaka oder Freuler ist er in diesem Jahr in der Versenkung verschwunden und wurde für die WM nicht berücksichtigt. Ein Lückenbüsser – mehr nicht.

Sturm

Johan Manzambi (21, 12 Spiele, 4 Tore) – Note 6: Mit seinen Auftritten an der WM verzückte er das ganze Land. Macht er so weiter und bleibt gesund, sind ihm keine Grenzen gesetzt. Der grosse Hoffnungsträger der Nati im Sturm.

Dan Ndoye (26, 15 Spiele, 7 Tore) – Note 5: Mit seinem Speed einer der grossen Trümpfe in der Schweizer Offensive. Braucht noch zu viele Chancen für ein Tor.

Breel Embolo (29, 11 Spiele, 4 Tore) – Note 3: Einer der grossen Verlierer des Jahres. Reiste vor der WM verspätet in die USA ein, weil er mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Zeigte auch sportlich durchzogene Leistungen. Seine Schwalbe stand am Ursprung des Ausscheidens gegen Argentinien. Wurde im Herbst wegen seiner gefälschten Covid-Zertifikate für drei Spiele nicht nominiert. Aber anstatt Demut zu zeigen, kritisierte er die Verbandsspitze öffentlich.

3:41 Nati-Stürmer unter Druck: «Wenn du dich so aus dem Fenster lehnst, musst du liefern»

Rubén Vargas (28, 9 Spiele, 2 Tore) – Note 4; Kein einfaches Jahr für den Yakin-Liebling in Klub und Nati, was vorwiegend an seinen körperlichen Problemen lag. Trug mit zwei Toren und dem verwandelten letzten Penalty gegen Kolumbien aber seinen Teil zum historischen WM-Viertelfinal-Einzug bei.

Zeki Amdouni (25, 12 Spiele, 4 Tore) – Note 5: Sprang nach einem Kreuzbandriss noch auf den WM-Zug auf und rechtfertigte seine Nomination mit dem eiskalt verwandelten Penalty gegen Kolumbien. Deutete in der Nations League an, dass er bald wieder der Alte ist.

Cedric Itten (29, 6 Spiele) – Note 3: Im ersten Halbjahr noch einer der Gewinner, als er sich den Traum von der WM-Teilnahme erfüllte und gegen Kolumbien vom Penaltypunkt traf. Tauchte im Herbst aber ab, auch weil er bei Werder nur zweite Wahl ist.

Winsley Boteli (20, 4 Spiele, 1 Tor) – Note 4: Nach dem Sommer-Hype um ihn, hat er gemerkt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und international ein anderer Wind weht. Immerhin mit seinem ersten Nati-Tor, muss aber noch viel lernen.

Joël Monteiro (27, 2 Spiele, 1 Tor) – Note 3: Im Frühjahr noch als möglicher Back-up von Embolo als Sturmspitze gehandelt, versank er komplett in der Versenkung.

Noah Okafor (26, 2 Spiele) – Note 1: Wurde von Yakin für die WM begnadigt, dort aber nicht wirklich gebraucht, sodass er ankündigte, unter Yakin nie mehr spielen zu wollen. Die Nati-Karriere des talentierten Flügels könnte ein jähes Ende gefunden haben.

Christian Fassnacht (33, 3 Spiele, 1 Tor) – Note 4: Kannte seine Rolle als Teamplayer an der WM, wo er als Dank zu einem Kurzeinsatz gegen Kanada kam. Sein Rücktritt überraschte nicht, denn für ihn wäre es in Zukunft eng geworden.

Bemerkung: Debütant Roggerio Nyakossi wurde gegen Schottland kurz vor Schluss eingewechselt und wurde nicht bewertet.