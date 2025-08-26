DE
«Das enttäuscht uns»
Nati-Direktor Tami nimmt Stellung zur Avdullahu-Absage

Leon Avdullahu hat sich entschieden. Gegen die Nati und für Kosovo. Nun äussert sich der Schweizerische Fussballverband dazu.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/5
Leon Avdullahu hat der Nati einen Korb gegeben.
Foto: Sven Thomann
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Schweizer Fussball-Nati verliert das nächste Juwel. Leon Avdullahu (21) hat sich entschieden, künftig für die Nationalmannschaft des Kosovo aufzulaufen. Und das, obwohl er hierzulande aufgewachsen ist und in sämtlichen U-Nationalmannschaften der Schweiz gespielt hat.

Nun äussert sich der Schweizerische Fussballverband SFV erstmals zu diesem Entscheid. «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami. «Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns.»

Das meint Blick
Avdullahus Absage ist eine heftige Ohrfeige für die Schweiz
Kommentar
Zum Kosovo-Wechsel
Avdullahus Absage ist eine heftige Ohrfeige für die Schweiz

Gleichzeitig betont Tami, dass sich der Verband der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst ist. Schliesslich sei man schon häufiger damit konfrontiert gewesen. «Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu 100 Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»

Das ist offenbar bei Avdullahu nicht mehr der Fall. Deswegen hat er sich für einen anderen Weg entschieden.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
