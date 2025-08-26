Die Schweizer Fussball-Nati verliert das nächste Juwel. Leon Avdullahu (21) hat sich entschieden, künftig für die Nationalmannschaft des Kosovo aufzulaufen. Und das, obwohl er hierzulande aufgewachsen ist und in sämtlichen U-Nationalmannschaften der Schweiz gespielt hat.
Nun äussert sich der Schweizerische Fussballverband SFV erstmals zu diesem Entscheid. «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami. «Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns.»
Gleichzeitig betont Tami, dass sich der Verband der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst ist. Schliesslich sei man schon häufiger damit konfrontiert gewesen. «Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu 100 Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»
Das ist offenbar bei Avdullahu nicht mehr der Fall. Deswegen hat er sich für einen anderen Weg entschieden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
0
7
2
2
10
6
3
3
2
6
4
3
-1
2
5
4
-11
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
3
9
2
2
5
6
3
4
4
6
4
3
-1
3
5
4
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
3
1
6
3
2
-1
3
4
4
-3
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
4
8
2
4
4
7
3
2
1
4
4
3
-1
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
4
1
5
3
2
3
4
4
3
-2
4
5
4
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
3
9
2
2
11
6
3
3
1
6
4
3
-1
3
5
4
-14
0