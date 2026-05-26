1. Gruppenspiel am 13. Juni
Der Nati-Spielplan an der WM 2026 in Nordamerika

Die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA startet am 11. Juni, 48 Stunden später steht die Nati zum ersten Mal auf dem Rasen. Davor testet sie gegen Jordanien und Australien für ein hoffentlich erfolgreiches Turnier. Hier gibts alle Termine.
Publiziert: 11:29 Uhr
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Am Pfingstmontag rückte ein Teil der WM-Fahrer um Cedric Itten ins Nati-Camp ein.
  • Die Nati bestreitet vor der WM zwei Freundschaftsspiele
  • Am 13. Juni beginnt die WM mit dem ersten Gruppenspiel gegen Katar
  • Nati wohnt während des Turniers in San Diego
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die WM rückt mit grossen Schritten näher. Bis zum Eröffnungsspiel vom 11. Juni dauerts nur noch rund zwei Wochen (zum Spielplan mit PDF). Und bei der Nati hat die Vorbereitung aufs Turnier mittlerweile ganz offiziell begonnen – mit Fokus auf eine historische Leistung, wie Nati-Direktor Pierluigi Tami an der PK vom Montag zu Protokoll gab.

«Ziel ist das beste Resultat in der Geschichte der Nati»
Tami optimistisch vor WM:«Ziel ist das beste Resultat in der Geschichte der Nati»
DatumStartzeitEvent
25. Mai – 1. Juni/WM-Vorbereitung (St. Gallen)
31. Mai15 UhrFreundschaftsspiel gegen Jordanien (St. Gallen)
2. Juni/Abflug in die USA (Kloten)
6. Juni21 UhrFreundschaftsspiel gegen Australien (San Diego)
13. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
18. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
24. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Exotische Gegner vor WM-Auftakt gegen Katar

Am Pfingstmontag empfing Nati-Trainer Murat Yakin eine Auswahl seiner WM-Fahrer in Abtwil, wo sich die Nati noch bis zum 1. Juni aufs Turnier in Nordamerika vorbereitet. Teil davon ist am 31. Mai auch das erste von zwei Testspielen, Gegner ist Jordanien. Zwei Tage später gehts in Richtung USA, wo die Nati in San Diego in einem Luxushotel mit Wellnessbereich und modernen Sporteinrichtungen haust.

Am 6. Juni erhalten Fans schon einmal einen Vorgeschmack aufs Turnier. Um 21 Uhr Schweizer Zeit, gleich wie alle Gruppenspiele, testet die Nati gegen Australien ein letztes Mal vor dem ersten Ernstkampf vom 13. Juni. Zum Auftakt bekommt sie es mit Katar zu tun, ehe fünf Tage später Bosnien-Herzegowina wartet. Zum Abschluss steht das Duell mit Co-Gastgeber Kanada an. Hier findest du den gesamten WM-Spielplan 2026 inklusive PDF.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Was sagst du dazu?
