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Akanji adelt Nati-Juwel
Manzambi spricht über erreichten WM-Traum

Johan Manzambi, Michel Aebischer und Manuel Akanji sprechen nach dem Sieg gegen Kanada über das Spiel.
Publiziert: 00:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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