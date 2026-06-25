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WM 2026: Die Stimmen zum Nati-Sieg gegen Kanada
Akanji adelt Nati-Juwel
Manzambi spricht über erreichten WM-Traum
Johan Manzambi, Michel Aebischer und Manuel Akanji sprechen nach dem Sieg gegen Kanada über das Spiel.
Publiziert: 00:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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