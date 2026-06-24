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Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung
In der Winti-Arena erklingt die Nationalhymne

In der Winti-Arena erklingt die Nationalhymne vor dem Kracher gegen Kanada.
Publiziert: 21:11 Uhr
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