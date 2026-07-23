Wechselt Breel Embolo erneut den Verein? Erst im letzten Sommer schloss sich der Nati-Stürmer seinem jetzigen Arbeitgeber Rennes an. Nun sollen gleich zwei ausländische Klubs ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen haben. Mit Hull City soll der Aufsteiger der Premier League seine Fühler nach Embolo ausgestreckt haben, das berichtet der britische Journalist Ben Jacobs am Donnerstag. Neben dem Team aus Nordengland soll mit Atlanta United auch ein Team aus Übersee am Angreifer interessiert sein.
Wer Embolo verpflichten möchte, muss gemäss Jacobs rund 15 Millionen Euro auf den Tisch legen. Für das finanzstarke Hull wäre die Summe kein Problem. Bei Atlanta wäre Embolo damit der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte, direkt hinter Ex-FCSG-Knipser Emmanuel Latte Lath (21 Millionen Euro).
Sollte Rennes Embolo nach nur einer Saison wieder abgeben, würde der Sechste der abgelaufenen Saison einen minimalen Gewinn erzielen. Embolo kam für 13 Millionen aus Monaco. In der abgelaufenen Saison absolvierte Embolo 34 Spiele für Rennes, erzielte dabei zehn Tore und legte drei weitere vor. Am 30. Spieltag führte der ehemalige FCB-Junior seine Farben gegen Racing Strasbourg sogar als Captain auf den Platz.
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