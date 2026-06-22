Leipzig holt Ex-Bayern auf die Trainerbank

RB Leipzig hat nach der Entlassung von Ole Werner (38) einen neuen Trainer. Ex-Bayern-Haudegen Martin Demichelis übernimmt die Sachsen. Der Argentinier übernahm erst per Anfang März den spanischen Erstligisten Mallorca. Nun tritt er Anfang Juli bereits einen neuen Job an.

Der frühere Innenverteidiger absolvierte von 2003 bis 2011 259 Pflichtspiele für den FC Bayern. Danach spielte er auch noch für Malaga, Atlético, Espanyol Barcelona und ManCity. Nach seinem ersten Trainerjob als Assistent bei Malaga war er zwischen 2019 und 2022 im Jugendbereich und bei der 2. Mannschaft der Bayern aktiv. Nun folgt die Rückkehr nach Deutschland.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen