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Nach Werner-Entlassung
Leipzig holt Ex-Bayern auf die Trainerbank

Martin Demichelis übernimmt den Trainerposten bei RB Leipzig. Der Argentinier hat eine lange Vergangenheit in Deutschland.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Martin Demichelis kehrt nach Deutschland zurück.
Foto: Getty Images

RB Leipzig hat nach der Entlassung von Ole Werner (38) einen neuen Trainer. Ex-Bayern-Haudegen Martin Demichelis übernimmt die Sachsen. Der Argentinier übernahm erst per Anfang März den spanischen Erstligisten Mallorca. Nun tritt er Anfang Juli bereits einen neuen Job an. 

Der frühere Innenverteidiger absolvierte von 2003 bis 2011 259 Pflichtspiele für den FC Bayern. Danach spielte er auch noch für Malaga, Atlético, Espanyol Barcelona und ManCity. Nach seinem ersten Trainerjob als Assistent bei Malaga war er zwischen 2019 und 2022 im Jugendbereich und bei der 2. Mannschaft der Bayern aktiv. Nun folgt die Rückkehr nach Deutschland. 

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