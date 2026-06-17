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Auch Assistenten müssen gehen
Leipzig wirft Trainer nach einer Saison raus

RB Leipzig trennt sich von Trainer Ole Werner. Der 38-Jährige muss nach nur einem Jahr an der Seitenlinie des Bundesligisten gehen.
Publiziert: 19:01 Uhr
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Ole Werner ist nicht länger Cheftrainer von RB Leipzig.
Foto: imago/Jan Huebner
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die Saison von RB Leipzig verlief durchzogen. Die Champions-League-Qualifikation haben die Roten Bullen mit Tabellenplatz drei zwar geschafft, dafür war in der diesjährigen Königsklasse schon nach der Ligaphase Schluss. Im DFB-Pokal scheiterte man im Viertelfinal an den Bayern. Nach einer eingehenden Saisonanalyse ist der Bundesligist nun zum Schluss gekommen, sich von Trainer Ole Werner (38) zu trennen.

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«Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen», schreibt RB in der am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung. «Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind.»

Neben Werner, der seit 1. Juli 2025 Cheftrainer der Leipziger war, müssen auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann gehen. «Sie haben einen grossen Anteil am erfolgreichen Umbruch sowie an der Qualifikation für die Champions League.» Wie das neue Trainerteam aussehen soll, wolle man zu gegebener Zeit kommunizieren.

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