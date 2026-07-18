Chelsea macht Aston Villas Morgan Rogers zum teuersten Engländer der Geschichte. In Birmingham steht mit Nati-Star Johan Manzambi bereits ein Ersatz bereit.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Da holt Manchester City mit Nottingham Forests Elliot Anderson (23) für 116 Millionen Pfund (119,8 Millionen Franken) den teuersten Engländer der Geschichte – und dann legt Chelsea nur gut zwei Wochen später noch eine Million drauf. Die Londoner stehen kurz vor der Verpflichtung von Aston Villas Morgan Rogers (23) – für 117 Millionen Pfund.

Laut dem Transfer-Experten des renommierten Sportportals The Athletic, David Ornstein, liegt ein Sechsjahresvertrag bis Sommer 2032 – mit einer Option auf eine weitere Saison – unterschriftsbereit. Der Medizincheck ist für Montag geplant. Derzeit weilt Rogers noch in Miami, wo am Samstag (23 Uhr Schweizer Zeit) das Spiel um Platz drei an der WM gegen Frankreich auf dem Programm steht.

Chelseas bisheriger Rekordzuzug war der Argentinier Enzo Fernandez (25; 109,7 Millionen Franken), der am Mittwoch mit seinem Tor zum 1:1 in der 85. Minute des WM-Halbfinals entscheidend am Ausscheiden von Rogers' Engländern beteiligt war. Ab sofort gehen die beiden Ausnahmekicker Seite an Seite auf Torejagd.

Medienberichten zufolge war auch Stadtrivale Arsenal sehr am Offensivspieler interessiert. Laut Ornstein hat sich Rogers aber, nicht zuletzt wegen Xabi Alonso, der diesen Sommer das Traineramt bei Chelsea übernommen hat, für die Blues entschieden. Er verzichtet somit auf die Möglichkeit, Champions League zu spielen, die sich ihm sowohl bei Arsenal als auch bei einem Verbleib bei Aston Villa geboten hätte.

Gute Neuigkeiten für Johan Manzambi

Über den Mega-Deal dürfen sich auch der englische Zweitligist Middlesbrough und Nati-Shootingstar Johan Manzambi (20) freuen. Ersterer, weil er beim Verkauf von Rogers im Februar 2024 für 15,4 Millionen Franken eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent ausgehandelt hat und nun also gut 24 Millionen Franken vom Transfererlös erhält.

Manzambi hingegen dürfte dank des Abgangs des offensiven Mittelfeldspielers auf mehr Spielminuten bei seinem neuen Arbeitgeber Aston Villa kommen. Da ein Rogers-Abgang jedoch schon länger im Raum stand, ist davon auszugehen, dass Aston Villa in Manzambi bereits vor dessen Verpflichtung einen Ersatz gesehen hat.

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