Xabi Alonso hat ein halbes Jahr nach seinem Aus bei Real Madrid einen neuen Job. Der Spanier soll ab der kommenden Saison neuer Trainer des FC Chelsea werden.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Chelsea hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Wie «The Athletic» berichtet, übernimmt Xabi Alonso (44) ab der kommenden Saison die Geschicke bei den Blues. Demnach war der Spanier diese Woche in London, um den Deal zu finalisieren und einen Vier-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Die offizielle Verkündung soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Alonso stand zuletzt bei Real Madrid unter Vertrag, wurde im Januar aber nach nur einem halben Jahr bei den Königlichen entlassen. Zuvor coachte er zweieinhalb Jahre lang Bundesligist Bayer Leverkusen. Mit der Werkself hatte er 2024 ungeschlagen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen und damit europaweites Interesse geweckt. Nach seinem unrühmlichen Ende bei Real erhält er nun eine neue Chance und soll Chelsea zurück in die Erfolgsspur führen.

Die Blues haben ihrerseits ebenfalls eine enttäuschende Saison hinter sich. Enzo Maresca (46) wurde im Januar entlassen, nachdem die Blues nur auf dem fünften Rang in der Premier League lagen. Unter Nachfolger Liam Rosenior (41) wurde es allerdings nicht besser, auch er musste sein Amt nach nicht einmal vier Monaten wieder niederlegen. Aktuell liegen die Londoner auf dem neunten Tabellenplatz, unter Interimscoach Calum McFarlane ging am heutigen Samstag zudem der FA-Cup-Final verloren.

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