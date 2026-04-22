Leicester City ist zehn Jahre nach dem Titelgewinn in der Premier League in die dritthöchste Liga abgestiegen. Ein Punktabzug führte zum zweiten Abstieg in Serie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leicester City steigt nach zweitem Abstieg in Folge in League One ab

Sechs Punkte Abzug wegen finanzieller Verstösse; 200 Mio. CHF Schulden in drei Jahren gemacht

2016 Meister, jetzt mit viertwertvollstem Kader der Liga abgestiegen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Zehn Jahre nach dem grossen Leicester-Märchen folgt der grosse Leicester-Albtraum. Der Klub, der in der Saison 2015/16 sensationell die Premier League gewann, ist am Dienstagabend im zweiten Jahr in Serie abgestiegen. Somit wird das Team aus den englischen Midlands in der kommenden Spielzeit in der drittklassigen League One spielen.

Das 2:2 gegen Aufstiegsaspirant Hull City in der drittletzten Runde ist der eine Punktverlust zu viel. Mit nun sieben Punkten Rückstand auf Blackburn auf Rang 21 ist Leicester nicht mehr zu retten. Entscheidend im Drama mitgespielt hat eine Punktestrafe der Liga: Aufgrund von Verstössen gegen die finanziellen Regularien wurden dem Klub sechs Zähler abgezogen. Innerhalb von drei Saisons hat der Verein Medienberichten zufolge rund 200 Millionen Franken Schulden gemacht.

Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Kader nach dem Abstieg aus der Premier League vor einem Jahr überwiegend zusammengehalten wurde. Mit Leicester steigt das laut Transfermarkt viertwertvollste Team in der 24er-Liga ab. Bekannte Namen im Kader sind beispielsweise der Däne Jannik Vestergaard (33; ehem. Bundesliga und Southampton), der ghanaische Nationalspieler Jordan Ayew (34), Harry Winks (30; ehem. Tottenham), Routinier Asmir Begovic (ehem. Chelsea) oder Winterneuzugang Jamaal Lascelles (32) aus Newcastle.

Titel-Sensation 2016

2008 stieg der Klub letztmals in die Drittklassigkeit ab. Damals folgte der direkte Wiederaufstieg – der Startschuss in erfolgreiche Jahre, die im Meistertitel 2016, der als eine der grössten Sensationen der Fussballgeschichte gilt, gipfelten. Vom Glanz der Mannschaft um Trainer Claudio Ranieri (74), Stürmer Jamie Vardy (39) und Mittelfeldstratege N'Golo Kanté (35), für die auch Ex-Nati-Captain Gökhan Inler (41) fünf Ligaspiele bestritten hat, ist nun nicht mehr viel übrig.

Leicester City gehört nach wie vor dem thailändischen Duty-Free-Ladenbetreiber King Power. Doch Teile der Fanbasis protestieren seit geraumer Zeit gegen Klubboss Aiyawatt Srivaddhanaprabha (40), der das Amt nach dem tödlichen Helikopterabsturz seines Vaters Vichai (†60) im Jahr 2018 übernommen hat.