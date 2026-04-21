Midtjyllands 19-jähriges Talent Alamara Djabi wurde bei einer Messerattacke schwer verletzt und zwischenzeitlich ins künstliche Koma versetzt. Der Zustand des Teamkollegen von Kevin Mbabu und Junior Zé sei stabil.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Schockierende Nachrichten aus Dänemark: Wie der dänische Klub Midtjylland in einer Medienmitteilung schreibt, wurde das 19-jährige Talent Alamara Djabi bei einer Messerattacke schwer verletzt. Der Teamkollege von Kevin Mbabu und Junior Zé musste sich zwei Operationen unterziehen und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr und wurde ins künstliche Koma versetzt. Der Vorfall habe sich am Wochenende in Herning zugetragen, die genauen Umstände sind nicht bekannt.

Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler wieder aus dem Koma erwacht und sein Zustand sei stabil. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut», gibt der Klub bekannt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Polizei gebe der Klub keine weiteren Auskünfte – man sei im engen Austausch mit der Familie. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen benannt, die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter läuft.

Nicht geplant für kommende Spiele

Djabi kommt aus dem Nachwuchs von Benfica Lissabon und wechselte im Sommer 2023 zum dänischen Top-Klub. Nach einer Leihe in der Saison 24/25 zum portugiesischen Zweitligisten CD Mafra kehrte der Profi aus Guinea-Bissau im vergangenen Sommer zurück nach Midtjylland. Bei den Profis ist er diese Saison nur in der Europa-League-Quali zum Einsatz gekommen. «Alamara Djabi wurde seit längerer Zeit nicht mehr für die erste Mannschaft nominiert und stand auch für die kommenden Spiele nicht zur Auswahl», schreibt der Klub.

Der Klub von Mbabu und Zé kämpft derzeit als Tabellenzweiter in der Meisterrunde um den Titel. Bei fünf verbleibenden Spielen muss Midtjylland zwei Punkte auf Tabellenführer Aarhus wettmachen.