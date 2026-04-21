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Mailänder Netzwerk aufgeflogen
Serie-A-Spieler in Prostitutions-Skandal verwickelt

Dutzende Stars der Serie A stehen im Fokus eines Prostitutions-Skandals in Mailand. Spieler von Top-Klubs wie Milan, Juventus und Inter sollen Kunden eines Netzwerks gewesen sein, das Frauen und Drogen anbot.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Dutzende Fussballspieler aus der italienischen Serie A sind offenbar in einen Prostitutions-Skandal verwickelt – darunter auch Profis der beiden Mailänder Klubs Inter Mailand und AC Mailand.
Foto: Inter via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italienischer Fussball von Prostitutions-Skandal erschüttert: Stars von Top-Kubs verwickelt
  • Polizei beschlagnahmt 1,1 Mio. Franken und nimmt vier Manager fest
  • Über 100 Frauen für exklusive Events in Mailand angeworben
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Ein Skandal erschüttert den italienischen Fussball: Laut mehreren italienischen Medienberichten sollen rund 70 Serie-A-Spieler in ein Prostitutionsnetzwerk verwickelt sein. Unter den mutmasslichen Kunden des Netzwerks befinden sich auch Akteure von Top-Klubs wie AC Mailand, Inter Mailand und Juventus Turin.

Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Event- und Promotionsfirma aus der Mailänder Nachtszene, die ins Visier der Polizei geraten ist. Vier Manager des Unternehmens wurden bereits unter Hausarrest gestellt. Ihnen werden Ausbeutung, Beihilfe zur Prostitution, Drogenhandel und Geldwäscherei vorgeworfen. Die Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von etwa 1,1 Millionen Franken. Die Firma habe die Frauen gezielt für exklusive Events angeworben. Diese sollen dort gegen Bezahlung sexuelle Dienstleistungen angeboten haben.

Brisant: Den Berichten zufolge wurde bei den organisierten Partys Lachgas konsumiert – ein Stoff, der bei Dopingkontrollen nicht nachweisbar ist und bei Fussball-Profis offenbar besonders beliebt sein soll. 

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Nicht nur Fussballer involviert

Die Kundenkartei der Manager liest sich wie das Who-is-Who der italienischen High Society. Neben Fussball-Stars zählen auch Unternehmer und Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche dazu. In abgehörten Telefonaten fiel auch der Name eines Formel-1-Fahrers.

Die Firma soll ein Netzwerk von über 100 Frauen aufgebaut haben, um für wohlhabende Gäste sogenannte «All-inclusive»-Pakete zu organisieren. Dazu gehörten Partys in High-End-Clubs, Hotelübernachtungen und die Vermittlung von Escorts. Die Ermittler vermuten, dass die Aktivitäten vor allem in der luxuriösen Mailänder Nachtszene stattfanden. Die Untersuchungen laufen.

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Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
33
49
78
2
AC Mailand
AC Mailand
33
21
66
3
SSC Neapel
SSC Neapel
33
15
66
4
Juventus Turin
Juventus Turin
33
28
63
5
Como 1907
Como 1907
33
29
58
6
AS Rom
AS Rom
33
17
58
7
Atalanta BC
Atalanta BC
33
16
54
8
Bologna FC
Bologna FC
33
3
48
9
Lazio Rom
Lazio Rom
33
4
47
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
33
-3
45
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
33
-5
43
12
FC Turin
FC Turin
33
-17
40
13
Genua CFC
Genua CFC
33
-6
39
14
Parma Calcio
Parma Calcio
33
-16
39
15
AC Florenz
AC Florenz
33
-7
36
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
US Cremonese
33
-21
28
18
US Lecce
US Lecce
33
-24
28
19
Hellas Verona
Hellas Verona
33
-33
18
20
Pisa SC
Pisa SC
33
-36
18
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Conference League Qualifikation
Abstieg
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Juventus Turin
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AC Milan
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