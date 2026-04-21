Trainerfrage bei Liverpool geklärt?

Die Trainerfrage bei Liverpool scheint geklärt: Arne Slot soll auch nächstes Jahr auf der Trainerbank der Reds sitzen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Champions-League-Qualifikation, die nun zum Greifen nah ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arne Slot bleibt trotz schwieriger Saison Liverpool-Trainer in der nächsten Saison

Liverpool auf Platz 5, sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea fünf Spiele vor Schluss

Investitionen von über 480 Millionen Euro brachten keinen Titelgewinn ein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit dem FC Liverpool eine schwierige Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) konnte man nicht an die starke vergangene Saison anknüpfen. Für den Top-Klub wird es eine Saison ohne Titelgewinn: In der Champions League sowie in den beiden heimischen Cup-Wettbewerben (FA Cup und EFL Cup) ist man vorzeitig ausgeschieden. Zusätzlich verloren die Reds den FA Community Shield (den englischen Supercup), den sie als amtierender Meister im August gegen den FA-Cup-Sieger der letzten Saison, Crystal Palace, bestritten. In der Premier League liegt man zurzeit auf dem fünften Rang – für einen Verein wie Liverpool eigentlich kein befriedigendes Ergebnis. Dennoch könnte ausgerechnet dieser Tabellenplatz, der für die CL-Qualifikation reicht, dafür sorgen, dass der häufig kritisierte Slot im Amt bleib.

Slot soll bleiben

Wie Sky nämlich erfahren haben will, wird der Holländer auch in der nächsten Saison Liverpools Coach sein. Dies, da der Verein kurz vor der Qualifikation für die Champions League steht – hat man doch fünf Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Chelsea.

Lange wurde in den Medien spekuliert, dass der ehemalige Liverpool-Spieler Xabi Alonso (44) in der Funktion des Cheftrainers an die Anfield Road zurückkehren könnte. Nun kommt in der Trainerfrage aber doch alles anders und Slot darf bleiben.