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Trainerfrage bei Liverpool geklärt?
Slot soll bei den Reds bleiben

Die Trainerfrage bei Liverpool scheint geklärt: Arne Slot soll auch nächstes Jahr auf der Trainerbank der Reds sitzen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Champions-League-Qualifikation, die nun zum Greifen nah ist.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Die Trainerfrage bei Liverpool scheint geklärt: Arne Slot soll bleiben.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arne Slot bleibt trotz schwieriger Saison Liverpool-Trainer in der nächsten Saison
  • Liverpool auf Platz 5, sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea fünf Spiele vor Schluss
  • Investitionen von über 480 Millionen Euro brachten keinen Titelgewinn ein
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit dem FC Liverpool eine schwierige Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) konnte man nicht an die starke vergangene Saison anknüpfen. Für den Top-Klub wird es eine Saison ohne Titelgewinn: In der Champions League sowie in den beiden heimischen Cup-Wettbewerben (FA Cup und EFL Cup) ist man vorzeitig ausgeschieden. Zusätzlich verloren die Reds den FA Community Shield (den englischen Supercup), den sie als amtierender Meister im August gegen den FA-Cup-Sieger der letzten Saison, Crystal Palace, bestritten. In der Premier League liegt man zurzeit auf dem fünften Rang – für einen Verein wie Liverpool eigentlich kein befriedigendes Ergebnis. Dennoch könnte ausgerechnet dieser Tabellenplatz, der für die CL-Qualifikation reicht, dafür sorgen, dass der häufig kritisierte Slot im Amt bleib.

Slot soll bleiben

Wie Sky nämlich erfahren haben will, wird der Holländer auch in der nächsten Saison Liverpools Coach sein. Dies, da der Verein kurz vor der Qualifikation für die Champions League steht – hat man doch fünf Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Chelsea.

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Lange wurde in den Medien spekuliert, dass der ehemalige Liverpool-Spieler Xabi Alonso (44) in der Funktion des Cheftrainers an die Anfield Road zurückkehren könnte. Nun kommt in der Trainerfrage aber doch alles anders und Slot darf bleiben. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City
Manchester City
32
36
67
3
Manchester United
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
Liverpool FC
33
11
55
6
Chelsea FC
Chelsea FC
33
11
48
7
Brentford FC
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
33
6
47
10
Everton FC
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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