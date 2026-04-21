Trainerfrage bei Liverpool geklärt?

Darum gehts
- Arne Slot bleibt trotz schwieriger Saison Liverpool-Trainer in der nächsten Saison
- Liverpool auf Platz 5, sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea fünf Spiele vor Schluss
- Investitionen von über 480 Millionen Euro brachten keinen Titelgewinn ein
Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit dem FC Liverpool eine schwierige Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) konnte man nicht an die starke vergangene Saison anknüpfen. Für den Top-Klub wird es eine Saison ohne Titelgewinn: In der Champions League sowie in den beiden heimischen Cup-Wettbewerben (FA Cup und EFL Cup) ist man vorzeitig ausgeschieden. Zusätzlich verloren die Reds den FA Community Shield (den englischen Supercup), den sie als amtierender Meister im August gegen den FA-Cup-Sieger der letzten Saison, Crystal Palace, bestritten. In der Premier League liegt man zurzeit auf dem fünften Rang – für einen Verein wie Liverpool eigentlich kein befriedigendes Ergebnis. Dennoch könnte ausgerechnet dieser Tabellenplatz, der für die CL-Qualifikation reicht, dafür sorgen, dass der häufig kritisierte Slot im Amt bleib.
Slot soll bleiben
Wie Sky nämlich erfahren haben will, wird der Holländer auch in der nächsten Saison Liverpools Coach sein. Dies, da der Verein kurz vor der Qualifikation für die Champions League steht – hat man doch fünf Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Chelsea.
Lange wurde in den Medien spekuliert, dass der ehemalige Liverpool-Spieler Xabi Alonso (44) in der Funktion des Cheftrainers an die Anfield Road zurückkehren könnte. Nun kommt in der Trainerfrage aber doch alles anders und Slot darf bleiben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City
32
36
67
3
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
33
11
55
6
Chelsea FC
33
11
48
7
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion
33
6
47
10
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17