1/5 Jahrelang lieferten sich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ein heisses Duell. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Messi äussert sich offen über langjährige Rivalität mit Ronaldo

Beide trieben sich gegenseitig an, immer besser zu werden

Von 2008 bis 2017 ging der Ballon d'Or ausschliesslich an Messi oder Ronaldo

Jahrelang lieferten sich Lionel Messi (37) und Cristiano Ronaldo (40) ein Duell auf höchstem Niveau, prägten so den Fussball. In einem Interview mit dem offiziellen X-Kanal des Ballon d'Or spricht Messi nun offen über sein Verhältnis zum Portugiesen.

«Es war immer ein Kampf», gesteht der argentinische Superstar. «In sportlicher Hinsicht war es sehr schön. Wir trieben uns gegenseitig an, immer besser zu werden, weil wir beide sehr ehrgeizig sind. Er wollte immer alles gewinnen – und ich genau so. Es war eine schöne Zeit für uns und für alle Menschen, die den Fussball lieben.»

«Der schwierige Teil ist, dort zu bleiben»

Die Dominanz der beiden Ausnahmespieler zeigt sich nicht nur in der spanischen Primera Division oder der Champions League – sondern vor allem auch beim Kampf um den Ballon d'Or. Von 2008 bis 2017 ging die prestigeträchtige Auszeichnung ausschliesslich an einen der beiden. Messi konnte den Preis insgesamt achtmal gewinnen, Ronaldo fünfmal.

Messi betont die Aussergewöhnlichkeit ihrer Leistungen: «Was wir über einen solch langen Zeitraum geleistet haben, verdient grössten Respekt. Denn wie man so schön sagt: Es ist einfach, nach oben zu kommen – der schwierige Teil ist, dort zu bleiben.»

Ein letztes Duell an der WM 2026?

Mittlerweile sind die beiden Fussballlegenden etwas aus dem Rampenlicht getreten, spielen heute ausserhalb Europas. Messi in der US-amerikanischen MLS, Ronaldo bei Saudi-Klub Al-Nassr.

Auch wenn die beiden wohl in keiner Liga mehr aufeinandertreffen werden, ein letztes Duell könnte es aber trotzdem noch geben – an der WM 2026. Messi ist mit Argentinien bereits fix am Turnier dabei, Ronaldo muss sich mit Portugal zuerst noch qualifizieren.