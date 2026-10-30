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«Zu viel funktioniert nicht»
Wird Halloween-Derby für Jasharis Milan zur Gruselnacht?

Derby-Showdown in der Halloween-Nacht: Im 247. Duell der Mailänder Giganten geht es um Prestige und wichtige Punkte. Droht Ardon Jashari gegen Stadtrivale Inter eine echte Gruselnacht oder gelingt den inkonstanten Rossoneri ausgerechnet gegen Manuel Akanji und Co. der Befreiungsschlag?
Publiziert: vor 1 Minute
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Am Samstag an Halloween kommt es zum wegweisenden Derby della Madonnina.
Foto: imago/ABACAPRESS

Darum gehts

  • Im 247. Derby trifft Jashari mit der AC auf Akanjis Inter
  • Milan ist in den Derbys seit 2024/25 ungeschlagen
  • Inter steht in der Serie A an der Tabellenspitze
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Am Halloween-Abend richten sich die Augen zahlreicher Fussballfans in Richtung Mailand. In der «Noch»-Heimstätte der beiden Mailänder Klubs, AC und Inter, kommt es zum 247. Derby della Madonnina. Für Ardon Jasharis AC Milan kann es eine Gruselnacht werden oder ein süsser Lichtblick in einer sonst eher schwierigen Phase.

Das Team um Jashari (24) ist schlicht zu inkonstant: Immer wieder zeigt es starke Leistungen, wie beim 3:2-Erfolg gegen Atalanta Bergamo Mitte Oktober. Doch genauso verlässlich patzen die Rossoneri wieder – so auch am letzten Wochenende zu Hause im San Siro bei der 2:4-Niederlage gegen Bologna.

Auf der Pressekonferenz vor dem Derby spricht Trainer Ruben Amorim (41) über grosse Ziele: «Wenn man AC Mailand ist, ist das Ziel der Scudetto.» Gleichzeitig gibt er sich selbstkritisch: «Ich denke, wir müssen uns auch darauf konzentrieren, uns zu verbessern und zu kämpfen. Zu viele Details funktionieren nicht. Trotzdem wollen wir gewinnen.»

Near-Live-Teaser Milan – Inter Mailand

«Derby della Madonnina»: Milan gegen Inter Mailand. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Samstagabend um 20.45 Uhr ist es wieder so weit.

Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand.

«Derby della Madonnina»: Milan gegen Inter Mailand. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Samstagabend um 20.45 Uhr ist es wieder so weit.

Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand.

Die Vergangenheit lässt hoffen

Die Bilanz seit der Saison 2024/25 gibt den Rossoneri Mut. Kein Spiel ging verloren: fünf Siege und zwei Unentschieden. Auf der Gegenseite zeigt sich Trainer Cristian Chivu (46) auf der Pressekonferenz abgeklärt: «Die Geschichte lehrt uns, dass ein Derby nicht immer richtungsweisend sein muss. Wir wissen, was es bedeutet, so ein Spiel zu gewinnen oder zu verlieren, aber letztendlich darf man nicht zu viel darüber nachdenken.» Ergänzend warnt er aber auch vor dem Team von Amorim: «Wir kennen Milans Stärke und müssen bereit sein. Wir müssen es wie ein normales Ligaspiel angehen, ohne auf die Tabelle oder andere äussere Faktoren zu achten.»

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Inter grüsst von der Tabellenspitze

Die Tabellensituation auszublenden sollte für Akanji und Co. kein Problem sein, auch wenn sie vier Plätze vor dem Stadtrivalen von der Tabellenspitze winken, sind sie das aus der Vergangenheit gewohnt. Dennoch würden sie bei einem Punktverlust und einem Sieg von Lazio Rom, das wenige Stunden vor dem Derby gegen Cagliari antritt, die Tabellenführung an die Römer abgeben.

Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
9
15
25
2
Lazio Rom
Lazio Rom
9
15
25
3
AS Rom
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
AC Mailand
9
7
18
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Neapel
SSC Neapel
9
6
14
8
Juventus Turin
Juventus Turin
9
1
14
9
FC Turin
FC Turin
9
0
13
10
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologna FC
Bologna FC
9
0
11
12
Atalanta BC
Atalanta BC
9
-1
11
13
Genua CFC
Genua CFC
9
-5
10
14
US Lecce
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
9
-8
8
16
AC Monza
AC Monza
9
-6
7
17
Udinese Calcio
Udinese Calcio
9
-9
5
18
AC Florenz
AC Florenz
9
-10
5
19
Parma Calcio
Parma Calcio
9
-10
5
20
FC Venedig
FC Venedig
9
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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AC Milan
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