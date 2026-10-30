So soll der neue Mailänder Fussballtempel aussehen.

Inter Mailand und die AC Mailand bekommen ein neues Stadion. Seit Donnerstagabend sind die konkreten Pläne für das neue Zuhause öffentlich. Doch längst nicht alle Fans sind begeistert.

Darum gehts Inter und Milan wollen ein neues Stadion mit 71'500 Plätzen

Viele Fans wollen das alte San Siro behalten und protestieren

Das San Siro soll grösstenteils abgerissen werden

Lynn Piubel Reporterin Sport

Der berühmte Mailänder Fussballtempel – wahlweise San Siro oder Giuseppe-Meazza-Stadion genannt – soll einem neuen Hexenkessel weichen. Die Pläne dafür gibts schon lange. Jetzt aber wirds konkret.

Am Donnerstag präsentierten Inter Mailand und Stadtrivale Milan erstmals eine aufwendig gestaltete Visualisierung des neuen Generali Stadiums, wie das neue Zuhause für die Tifosi heissen soll.

«Hände weg von San Siro!»

Während sich die Klubs begeistert geben, fällt die Reaktion bei einigen Fans deutlich weniger euphorisch aus. Vor dem Mailänder Castello Sforzesco zeigten beispielsweise Inter-Anhänger, dass sie überhaupt nichts vom Umbauplan halten. Mit einem Banner und Sprechchören richteten sie sich vor der Pressekonferenz der Klubs im Schlosshof gegen den geplanten Abriss des bisherigen Stadions. «Ihr werdet die Lichter von San Siro niemals auslöschen», lautet der Appell. Und weiter: «Hände weg von San Siro!»

Für Inter und Milan soll sich der Neubau richtig auszahlen: Die neue Arena soll grosse Einnahmen bringen, zusätzliche Fans und Touristen nach Mailand locken und so dem italienischen Fussball neuen Schwung verleihen.

Das neue Generali Stadium soll rund 71'500 Zuschauern Platz bieten und auf dem bisherigen Stadiongelände entstehen. Für den Bau rechnen die Vereine mit Kosten von rund 1,2 Milliarden Euro. Geplant sind eine markante X-Struktur der Fassade und das geschwungene Doppeldach, die «das Stadion einzigartig machen» sollen. Im Innern sollen zwei steile Tribünenränge die Fans möglichst nahe ans Spielfeld bringen.

Eröffnung 2031 geplant

Der neue Tempel würde aber nicht nur Fussballfans etwas bieten. Das Stadion soll neben Fussballspielen auch für NFL-Partien, Rugby und Konzerte genutzt werden. Rund um die Arena ist zudem ein neues Stadtviertel mit Grünflächen, Geschäften und Freizeitangeboten geplant.

Der Zeitplan sieht einen Baustart im Jahr 2028 vor. Das erste Spiel im neuen Stadion ist für die Saison 2031/32 vorgesehen. Bis dahin sollen Inter und Milan weiterhin im San Siro spielen können. Danach würde das alte Stadion grösstenteils abgerissen werden.

Das San Siro bietet mit rund 75'000 Plätzen aktuell sogar mehr Platz als das neue Stadion. Trotzdem wollen Inter und Milan neu bauen. Der Grund: Das alte Stadion ist in die Jahre gekommen und müsste teuer renoviert werden. Eine neue Arena ist gemäss den Klub-Verantwortlichen deutlich lukrativer.