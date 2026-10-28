Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
9
15
25
2
Lazio Rom
9
15
25
3
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
9
7
18
6
Frosinone Calcio
8
4
14
7
Juventus Turin
0:2
9
1
14
8
FC Turin
9
0
13
9
Cagliari Calcio
9
-5
13
10
SSC Neapel
1:1
9
3
12
11
Bologna FC
9
0
11
12
Atalanta BC
8
-1
10
13
Genua CFC
2:0
9
-5
10
14
US Lecce
8
-5
9
15
AC Monza
1:1
9
-3
8
16
Sassuolo Calcio
9
-8
8
17
Udinese Calcio
9
-9
5
18
Parma Calcio
9
-10
5
19
AC Florenz
8
-10
4
20
FC Venedig
9
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg